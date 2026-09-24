Có thông tin sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử trên VssID

Từ ngày 20/9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa các phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp vào môi trường chính thức, trong đó bổ sung chức năng tạo lập sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử và các chức năng hỗ trợ quản lý đơn vị chậm đóng, trốn đóng.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) vừa có Công văn số 2095/CNTT-PM về việc nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ theo Quyết định số 366/QĐ-bảo hiểm xã hội ngày 29/4/2026.

Theo đó, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số đã thực hiện điều chỉnh, nâng cấp phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ” và ứng dụng bảo hiểm xã hội số - VssID, đồng thời đưa các nội dung nâng cấp lên môi trường chính thức từ ngày 20/9/2026.

Cụ thể, đối với phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ”, đợt nâng cấp bổ sung chức năng tạo lập sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử theo hướng dẫn; đánh dấu hình thức đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị khó thu.

Hệ thống đồng thời bổ sung chức năng tổng hợp, gửi văn bản đôn đốc vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị; cập nhật các biện pháp xử lý gồm trao đổi, làm việc, kiểm tra và xử phạt, khởi tố.

Bên cạnh đó, phần mềm được bổ sung chức năng báo cáo kết quả đôn đốc đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và công khai danh sách đơn vị trốn đóng trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

Đối với ứng dụng bảo hiểm xã hội số - VssID, sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được hiển thị đối với trường hợp bảo hiểm xã hội các tỉnh cấp mới hoặc cấp đổi sau thời điểm phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ” được nâng cấp.

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử mẫu mới.

Cùng với đó, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được cập nhật một số thông tin góp phần cung cấp thêm phương thức sử dụng và quản lý thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên môi trường số.

Việc nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tăng cường hiệu quả quản lý đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng. Các đơn vị trong ngành bảo hiểm xã hội được yêu cầu triển khai thực hiện và kịp thời phản ánh những vướng mắc về phần mềm để phối hợp xử lý.