Cổ Thiên Lạc tiết lộ tình trạng hiện tại ở tuổi 56

Cổ Thiên Lạc là nam diễn viên nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc), ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đình đám như Thần điêu đại hiệp, Cỗ máy thời gian, Sứ đồ hành giả... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, anh còn hoạt động âm nhạc và duy trì mối quan hệ gần gũi với người hâm mộ trong nhiều năm.

Mới đây, theo Sohu, Cổ Thiên Lạc tổ chức tiệc sinh nhật sớm cùng hàng trăm người hâm mộ, trước khi chính thức bước sang tuổi 56 vào ngày 21/10. Đáng chú ý, nam diễn viên tiết lộ bản thân vừa trải qua một tuần bị bệnh, giọng nói vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn nỗ lực biểu diễn hơn 10 ca khúc để dành tặng khán giả.

Cổ Thiên Lạc tổ chức sinh nhật sớm cùng khán giả. (Ảnh từ Sohu)

Xuất hiện tại sự kiện, Cổ Thiên Lạc có giọng nói khàn hơn bình thường. Anh chia sẻ mình cảm thấy không khỏe trong suốt một tuần qua, từng trải qua tình trạng lúc lạnh, lúc sốt. Nam diễn viên còn nhớ lại khoảng thời gian quay bộ phim Cỗ máy thời gian, khi bản thân cũng từng gặp tình trạng tương tự. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không tiết lộ cụ thể nguyên nhân gây bệnh, chỉ cho biết giọng nói chưa hồi phục hoàn toàn và sẽ cố gắng hoàn thành phần biểu diễn đã chuẩn bị.

Dù sức khỏe chưa trở lại bình thường, Cổ Thiên Lạc vẫn dành nhiều tâm huyết cho buổi tiệc sinh nhật. Nam diễn viên tập luyện trước chương trình, chuẩn bị vũ công hỗ trợ và lần lượt trình diễn những ca khúc quen thuộc với người hâm mộ suốt nhiều năm qua.

Với hơn 10 tiết mục liên tiếp, buổi tiệc sinh nhật gần như trở thành một đêm nhạc thu nhỏ. Nam diễn viên hài hước thừa nhận trước đây anh chưa từng dành nhiều thời gian tập luyện riêng cho một buổi tiệc sinh nhật như lần này.

Buổi tiệc còn có sự góp mặt của mẹ ruột Cổ Thiên Lạc cùng các nghệ sĩ La Lan và Phùng Tố Ba. Sự hiện diện của gia đình, các tiền bối trong nghề và người hâm mộ lâu năm góp phần tạo nên không khí ấm cúng cho sự kiện.

Kết thúc chương trình, Cổ Thiên Lạc cắt bánh sinh nhật và gửi lời cảm ơn những người có mặt. Nam diễn viên bày tỏ niềm vui khi được đón tuổi mới cùng gia đình và người hâm mộ, đồng thời hy vọng mọi người hài lòng với sự chuẩn bị năm nay.

Cổ Thiên Lạc duy trì sức hút suốt nhiều năm qua. (Ảnh từ Sohu)

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970, là nam diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất phim nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Anh được đông đảo khán giả biết đến qua vai Dương Quá trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp năm 1995.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm như Cỗ máy thời gian, Sứ đồ hành giả và loạt phim Đội chống tham nhũng. Bên cạnh diễn xuất, Cổ Thiên Lạc còn hoạt động âm nhạc, đồng thời tham gia sản xuất phim và hỗ trợ phát triển ngành điện ảnh Hong Kong.