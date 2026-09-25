Có thí sinh 18 lần thi trượt sát hạch vẫn quyết tâm lấy bằng lái xe ô tô

Ngày 25/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian qua, công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được lực lượng chức năng đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ.

CSGT Hà Nội trực tiếp kiểm tra việc sát hạch đối với thí sinh trên sa hình.

Theo thống kê, trong 9 tháng vừa qua của năm 2026, toàn quốc có hơn 4,41 triệu lượt học viên có mặt tại các trung tâm để dự sát hạch lái xe các hạng. Trong số này, trên 2,88 triệu trường hợp thi đạt (chiếm 65,37%).

Quá trình sát hạch theo nhiệm vụ được giao, lực lượng CSGT tại nhiều địa phương trên cả nước cũng ghi nhận một số tình huống khá hy hữu.

Điển hình như đối với hạng B số sàn, một thí sinh ở tỉnh Tuyên Quang đã thi trượt tới 18 lần nhưng vẫn quyết tâm học lại, ôn tập và dự thi sát hạch lại để có giấy phép lái xe.

Hoặc trường hợp một học viên ở TP Quảng Ninh thi trượt 15 lần; một thí sinh khác ở tỉnh Ninh Bình cũng trượt tới 14 lần... Trong các dịp thi, sa hình là nội dung khiến thí sinh trượt lặp lại nhiều nhất.

Nhiều trường hợp trượt sa hình là thí sinh lớn tuổi như tại Lào Cai có người sinh năm 1965 thi trượt 8 lần, Lâm Đồng có thí sinh sinh năm 1966 thi trượt 7 lần, một thí sinh sinh năm 1974 ở Quảng Ngãi thi trượt 9 lần...

Cũng có nhiều học viên trượt lý thuyết lái xe ô tô nhiều lần gồm: Một trường hợp trượt 10 lần tại Vĩnh Long (hạng C1), một người khác trượt 9 lần tại Hải Phòng (hạng B). Hay tại Quảng Trị có hai thí sinh cùng sinh năm 2007 đều trượt lý thuyết 5 lần.

Tại Hà Nội, tổng số hồ sơ sát hạch lái xe ô tô đã giải quyết là hơn 33.600, còn sát hạch lái xe mô tô là 20.300 hồ sơ.

Từ ngày 1/3/2027, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ bắt đầu triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế.

Đặc biệt, thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành quy tắc giao thông; quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước; chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện.

Việc đổi mới một số nội dung sát hạch nhằm đánh giá thực chất năng lực điều khiển phương tiện của người học; đồng thời, hình thành thói quen lái xe đúng quy định, chủ động phòng ngừa nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.