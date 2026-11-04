Có thêm kênh xem U17 Việt Nam tại World Cup

U17 Việt Nam góp mặt cùng 47 đội tuyển khác tại FIFA U-17 World Cup Qatar 2026.

TV360 xác nhận sở hữu bản quyền phát sóng FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 tại Việt Nam. Giải diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự tham dự của 48 đội tuyển, trong đó có U17 Việt Nam.

Việc có thêm đơn vị phát sóng giúp khán giả trong nước thuận tiện hơn khi theo dõi hành trình của thầy trò U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới. Lịch phát sóng cụ thể từng trận sẽ được công bố trước ngày khai mạc.

FIFA U-17 World Cup 2026 đánh dấu lần giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, tạo ra quy mô cạnh tranh lớn hơn so với các kỳ trước. Các đội trẻ đến từ nhiều châu lục sẽ thi đấu trong gần một tháng tại Qatar.

Với U17 Việt Nam, giải đấu mang ý nghĩa quan trọng về chuyên môn. Các cầu thủ trẻ có cơ hội đối đầu những đối thủ sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và trình độ đào tạo khác biệt, qua đó đánh giá rõ hơn khoảng cách với mặt bằng bóng đá trẻ thế giới.

U17 World Cup cũng thường là nơi nhiều tài năng trẻ lần đầu được giới chuyên môn quốc tế chú ý trước khi bước lên bóng đá đỉnh cao. Vì vậy, bên cạnh hành trình của U17 Việt Nam, giải đấu còn thu hút sự quan tâm nhờ những cầu thủ triển vọng đến từ các học viện lớn trên thế giới.

TV360 cho biết sẽ phát sóng FIFA U-17 World Cup trong toàn bộ thời gian giải diễn ra. Người hâm mộ vì thế có thêm một kênh để theo dõi các trận đấu tại Qatar, đặc biệt là những trận có U17 Việt Nam.

Người hâm mộ trong nước có thêm lựa chọn theo dõi hành trình của U17 Việt Nam khi TV360 công bố bản quyền phát sóng giải đấu.