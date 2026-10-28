Có thể xin cấp giấy phép xây dựng theo nhu cầu không?
Đất của ông Hoàng Anh (Nghệ An) thuộc đất ở nông thôn, được miễn cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, ông có nhu cầu được cấp giấy phép xây dựng thì có được cấp hay không? Nếu có, thủ tục thực hiện như thế nào?
Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:
Các trường hợp không phải có giấy phép xây dựng đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng 2025.
Pháp luật xây dựng hiện hành không quy định về việc cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp công trình không phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng.
Đề nghị ông nghiên cứu theo từng trường hợp cụ thể để áp dụng theo quy định.
Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/co-the-xin-cap-giay-phep-xay-dung-theo-nhu-cau-khong-102261027172016648.htm