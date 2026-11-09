Có thể xem xét dừng hợp đồng với liên danh Futabuslines-Thành Hiệp Phát vì tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc

Nhiều lần ra văn bản nhắc nhở vẫn chậm

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát và Công ty TNHH Trạm dừng nghỉ FUTA khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, cam kết tiến độ thực hiện 2 trạm dừng nghỉ Km47+500 trên tuyến Phan Thiết - Dầu Giây và Km144+560 trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trường hợp tiếp tục chậm trễ, cơ quan này sẽ xem xét áp dụng chế tài theo hợp đồng, quy định pháp luật, kể cả chấm dứt hợp đồng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, đơn vị đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc và có văn bản yêu cầu Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát (nhà đầu tư), Công ty TNHH Trạm dừng nghỉ FUTA (doanh nghiệp dự án) khắc phục tồn tại, hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án trạm dừng nghỉ Km47+500 đoạn Phan Thiết - Dầu Giây và Km144+560 đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết..

Tuy nhiên, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án vẫn chưa nộp các hồ sơ theo yêu cầu. Việc chậm nộp hồ sơ ảnh hưởng đến quá trình xem xét gia hạn và hoàn thiện cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án trạm dừng nghỉ Km47+500, trong khi thời hạn đầu tư xây dựng trạm theo văn bản chấp thuận gia hạn đã hết.

Cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây

Cục Đường bộ Việt Nam nghiêm khắc phê bình nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa nghiêm túc chấp hành yêu cầu, không thực hiện đúng thời hạn dù đã nhiều lần được đôn đốc, cảnh báo.

Xem xét chấm dứt hợp đồng nếu không cải thiện tiến độ

Để khắc phục tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chậm thực hiện và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và báo cáo Cục chậm nhất ngày 11/11/2026.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải hoàn thiện, gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các Ban QLDA tiến độ tổng thể, chi tiết từng trạm, trong đó xác định rõ khối lượng còn lại, thời gian hoàn thành từng hạng mục theo ngày, tuần, đơn vị chịu trách nhiệm và nguồn lực thực hiện.

Người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải ký cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành, việc bố trí đủ tài chính, nhân lực, vật tư, thiết bị và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Tiến độ và văn bản cam kết phải gửi chậm nhất ngày 11/11/2026.

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ, nhà đầu tư tiếp tục triển khai các công việc đủ điều kiện theo quy định, tập trung hoàn thành thiết kế điều chỉnh và huy động nguồn lực thi công các hạng mục còn lại của trạm.

Cao tốc Vinh Hảo- Phan Thiết

Đối với trạm Km144+560, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để khởi công trước ngày 10/11/2026; hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 31/1/2027.

Cục Đường bộ Việt Nam cảnh báo, nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các yêu cầu, Cục sẽ xem xét xử lý trách nhiệm và áp dụng các chế tài theo hợp đồng, quy định pháp luật, kể cả chấm dứt hợp đồng khi đủ căn cứ, điều kiện.

Riêng đối với trạm Km47+500, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tạm dừng dự án và dừng khai thác dịch vụ công thiết yếu do đã hết thời hạn đầu tư xây dựng và chưa được gia hạn theo quy định.

Xem xét tạm dừng đầu tư

Cùng với yêu cầu đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Cục Đường bộ Việt Nam giao Ban QLDA Thăng Long khẩn trương làm việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, xác định cụ thể các hồ sơ chưa nộp và lập biên bản về việc chậm thực hiện.

Ban QLDA Thăng Long có trách nhiệm rà soát hợp đồng, phụ lục hợp đồng, kết quả thực hiện trong thời gian đã được gia hạn và hồ sơ đề nghị gia hạn khi tiếp nhận. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa nộp hoặc nộp không đầy đủ hồ sơ, Ban phải nêu rõ căn cứ, báo cáo Cục xem xét việc tạm dừng đầu tư xây dựng và khai thác trạm Km47+500 cho đến khi hoàn thành thủ tục gia hạn theo quy định; xem xét xử phạt theo hợp đồng nếu có. Báo cáo phải gửi Cục chậm nhất ngày 11/11/2026, kể cả trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ.

Đối với Ban QLDA 7, Cục yêu cầu kiểm tra tình hình thực hiện trạm Km144+560, làm rõ kết quả hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị khởi công và khả năng đáp ứng tiến độ; tiếp tục xử lý các nội dung thuộc trách nhiệm của Ban.