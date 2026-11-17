Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Người đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài có thể ủy quyền cho người thân thực hiện giao dịch rút tiền tiết kiệm tại ngân hàng ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc ủy quyền phải đáp ứng quy định pháp luật và các yêu cầu về hồ sơ, thủ tục của ngân hàng nơi gửi tiền.

Theo Thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về tiền gửi tiết kiệm, việc chi trả tiền gửi tiết kiệm theo ủy quyền được thực hiện theo quy định của tổ chức tín dụng, phù hợp với quy định pháp luật về ủy quyền. Như vậy, người gửi tiền không nhất thiết phải trực tiếp đến ngân hàng để tất toán khoản tiết kiệm nếu đã thực hiện ủy quyền hợp lệ.

Đối với khách hàng đang ở nước ngoài, việc ủy quyền có thể được thực hiện thông qua văn bản ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật. Tùy từng trường hợp, khách hàng có thể liên hệ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước sở tại hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài để thực hiện thủ tục cần thiết. Văn bản lập tại nước ngoài có thể phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và chứng thực bản dịch theo quy định, trừ trường hợp được miễn hoặc có quy định khác áp dụng.

Nội dung văn bản ủy quyền cần xác định rõ thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền, khoản tiền gửi, phạm vi giao dịch được thực hiện và thời hạn ủy quyền. Khách hàng nên quy định cụ thể người được ủy quyền chỉ được rút tiền, tất toán khoản tiết kiệm hay được thực hiện thêm các giao dịch khác để hạn chế tranh chấp, rủi ro phát sinh.

Khi đến ngân hàng giao dịch, người được ủy quyền cần xuất trình giấy tờ tùy thân, văn bản ủy quyền hợp lệ và các giấy tờ liên quan đến khoản tiền gửi theo yêu cầu của ngân hàng. Ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, đối chiếu thông tin và thực hiện chi trả nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Đáng lưu ý, mỗi ngân hàng có thể có quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ ủy quyền khác nhau. Vì vậy, trước khi lập văn bản tại nước ngoài, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng nơi gửi tiết kiệm để được hướng dẫn về mẫu giấy ủy quyền, hình thức xác nhận và các giấy tờ cần thiết, tránh trường hợp hồ sơ không được chấp nhận khi người thân đến giao dịch.