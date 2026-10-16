Có thể trường học chịu trách nhiệm bồi thường

Nguyễn Thị Vân (ở phường Trảng Bom)

Trả lời: Theo thông tin bà cung cấp thể hiện con của bà đang theo học tại Trường tiểu học X. Như vậy, cháu chưa đủ 15 tuổi. Do chơi đùa không cẩn thận trong lúc đi

cầu thang trong trường, nên bị té ngã, bị gãy tay, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Đây thuộc trường hợp bồi thường về dân sự sự việc xảy ra tại trường học, theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành liên quan đến việc bồi thường ngoài hợp đồng như sau: Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Bên cạnh đó, pháp luật dân sự hiện hành quy định: người chưa đủ 15 tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Mà trong thời gian trường học trực tiếp quản lý được hiểu là trong phạm vi thời gian và không gian mà trường học đã tiếp nhận và có trách nhiệm quản lý, chăm sóc, dạy dỗ người chưa đủ 15 tuổi (khoản 1, Điều 599 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Do đó, về nguyên tắc người có trách nhiệm bồi thường “tiền cơm thuốc” cho con bà là Trường tiểu học X. Nếu nhà trường chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý. Ví dụ giờ ra chơi con bà đi xuống cầu thang, một bạn học dùng tay tác động vào lưng dẫn đến cháu mất thăng bằng và té ngã. Trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của học sinh này (người đã gây ra việc té ngã của con bà) có trách nhiệm bồi thường.

Lưu ý, bà nên thương lượng với nhà trường về việc bồi thường, nếu không được có thể nhờ tòa án nơi nhà trường tọa lạc có thẩm quyền thụ lý giải quyết