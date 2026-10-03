Cơ thể sẽ ra sao nếu bạn uống một viên canxi mỗi ngày?

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Khoa Bệnh lý Phục hồi chức năng, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, nhiều người trung niên, cao tuổi tự ý uống viên canxi mỗi ngày. Bất kể bị đau lưng, đau khớp gối hay chuột rút ban đêm, họ đều suy đoán cơ thể đang thiếu canxi trầm trọng.

Canxi cần thiết cho cơ thể nhưng bạn không nên lạm dụng. Ảnh: N. Huyền

Tuy nhiên, bác sĩ Liên nhấn mạnh một nguyên lý quan trọng: Canxi rất cần cho xương nhưng không phải cứ uống canxi thì xương sẽ chắc và không phải uống càng nhiều, càng lâu thì càng tốt.

BSCKII Nguyễn Quang Anh, Trưởng Khoa Nội, Phụ trách đơn nguyên y học thể thao, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội cho biết, khoảng 99% lượng canxi nằm ở xương và răng, duy trì sự chắc khỏe của hệ xương. Phần còn lại tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng như co cơ, dẫn truyền thần kinh, đông máu và hoạt động của tim. Vì vậy, thiếu canxi kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến xương mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng khác của cơ thể.

Tuy nhiên, nếu chế độ ăn đã cung cấp đủ canxi và cơ thể có đủ vitamin D thì việc uống thêm viên canxi thường không mang lại lợi ích rõ ràng. Đặc biệt với người trung niên, trước khi bổ sung nên xem xét kỹ chế độ ăn, nguy cơ loãng xương, tình trạng vitamin D, bệnh lý đi kèm và các thuốc đang sử dụng.

Những sai lầm phổ biến khi bổ sung canxi

Theo bác sĩ Liên, sai lầm đầu tiên của một số người là kết luận mình thiếu canxi khi bị đau xương khớp. Thực tế, các tình trạng như thoái hóa khớp gối, đau cột sống, đau vai gáy hay đau lưng không đồng nghĩa với việc cơ thể đang thiếu hụt canxi.

Ngay cả bệnh loãng xương cũng thường tiến triển âm thầm và không gây đau đớn cho đến khi xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng như gãy xương. Để đánh giá chính xác nguy cơ loãng xương, bác sĩ phải căn cứ vào tuổi, giới tính, tiền sử gãy xương, mãn kinh, cân nặng, các loại thuốc đang sử dụng, bệnh nền và chỉ định đo mật độ xương khi cần thiết, tuyệt đối không thể nhìn triệu chứng lâm sàng rồi phán đoán.

Sai lầm thứ hai là uống viên canxi khi chưa rà soát lại chế độ ăn uống. Canxi có trong sữa, sữa chua, phô mai, các loại cá ăn được cả xương, đậu phụ chế biến với muối canxi và nhiều thực phẩm tự nhiên khác.

Nhu cầu canxi của người trưởng thành dao động khoảng 1.000 đến 1.200mg mỗi ngày. Nhưng đây là tổng lượng cần thiết từ cả thức ăn lẫn chất bổ sung, chứ không phải lượng cần uống thêm từ viên nén.

Nếu khẩu phần ăn đã cung cấp tương đối đầy đủ, việc nạp thêm một liều canxi lớn mỗi ngày là điều chưa cần thiết. Nguyên tắc ưu tiên luôn là tận dụng nguồn canxi từ thực phẩm, phần còn thiếu mới cân nhắc bổ sung theo sự chỉ dẫn chuyên môn.

Sai lầm thứ ba là tư duy uống càng nhiều thì xương hấp thu càng tốt. Cơ thể người không hoạt động theo cơ chế đơn giản như đổ xi măng vào bức tường. Khi cần dùng viên bổ sung, liều lượng phải được tính toán dựa trên phần thiếu hụt thực tế và tình trạng sức khỏe của từng cá nhân.

Quá trình hấp thu canxi đạt hiệu quả tốt nhất khi mỗi lần uống không vượt quá khoảng 500mg canxi nguyên tố. Nếu nhu cầu trong ngày cao hơn, người bệnh nên chia nhỏ liều lượng.

Cuối cùng, bác sĩ Liên khẳng định canxi không thể đơn độc chống loãng xương. Một hệ xương vững chắc đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của lượng vitamin D phù hợp để hỗ trợ hấp thu, nguồn protein đầy đủ để xây dựng khung xương và chế độ vận động chịu trọng lượng thường xuyên kích thích mật độ xương phát triển. Việc hiểu đúng và dùng đúng sẽ bảo vệ sức khỏe hệ vận động an toàn, hiệu quả.