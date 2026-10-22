Có thể phục hồi san hô bị tẩy trắng trong 7 tuần

Những nhà khoa học Mỹ phát hiện san hô bị tẩy trắng có thể phục hồi hoàn toàn trong 7 tuần khi tiếp xúc với san hô khỏe mạnh có cùng cấu trúc di truyền.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Science Advances (Mỹ), mở ra hướng tiếp cận mới nhằm phục hồi các rạn san hô suy thoái do biến đổi khí hậu.

San hô bị tẩy trắng một phần. Ảnh: NOAA CORAL REEF WATCH

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ) thử nghiệm bằng cách đặt san hô bị tẩy trắng cạnh những cá thể khỏe mạnh có cùng cấu trúc di truyền. Kết quả cho thấy, tảo cộng sinh có lợi bắt đầu di chuyển sang san hô bị ảnh hưởng chỉ sau 3 ngày.

Sau 7 tuần, san hô bị tẩy trắng phục hồi hoàn toàn, trong khi toàn bộ mẫu ở nhóm đối chứng (không áp dụng phương pháp này) đều chết. Một số cá thể tiếp nhận đủ lượng tảo cần thiết để tự phục hồi chỉ sau 5-7 ngày.

Tảo cộng sinh sinh sôi nhanh chóng sau khi xâm nhập vào mô san hô, thúc đẩy quá trình hồi phục. Phương pháp này đòi hỏi san hô khỏe mạnh có cấu trúc di truyền tương đồng.