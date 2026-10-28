Có thể nuốt cả cá sấu, trăn đá châu Phi vẫn bỏ mạng khi chạm trán kẻ săn mồi này

Một đoạn video về thế giới động vật hoang dã ghi lại cảnh tượng báo hoa mai đối đầu với trăn đá châu Phi, một trong những loài trăn có kích thước lớn nhất thế giới.

Video: Roaring Earth

Trăn đá châu Phi là loài trăn lớn nhất tại châu Phi, có thể đạt chiều dài khoảng 5m và cân nặng tới 80kg. Loài bò sát này sở hữu cơ thể khỏe, có khả năng siết chặt con mồi và nuốt những động vật có kích thước lớn như linh dương, thậm chí cả cá sấu.

Tuy nhiên, trong cuộc chạm trán được ghi lại, con trăn đã gặp phải đối thủ đáng gờm là một con báo hoa mai.

Dù nỗ lực tấn công để chống trả, trăn đá châu Phi vẫn không thể giành lợi thế trước kẻ săn mồi. Cuối cùng, con trăn bị báo hoa mai hạ gục và trở thành bữa ăn của đối thủ.

Báo hoa mai là loài thú săn mồi có sức mạnh, tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt. Chúng sở hữu hàm răng sắc nhọn cùng bộ móng vuốt khỏe, giúp khống chế nhiều loại con mồi khác nhau.

Cuộc đối đầu cho thấy ngay cả những loài bò sát to lớn, hung dữ như trăn đá châu Phi cũng có thể thất thế khi chạm trán những kẻ săn mồi mạnh mẽ trong tự nhiên.