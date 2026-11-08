Có thể làm hỏng xe khi câu bình ắc quy không?

Việc câu bình ắc quy giúp khởi động xe khi ắc quy hết điện là thao tác phổ biến, nhưng nếu thực hiện sai quy trình hoặc sử dụng nguồn điện không tương thích, xe có thể bị hỏng hóc, đặc biệt là các thiết bị điện tử nhạy cảm. Do đó, cần tuân thủ đúng các bước nối dây và ưu tiên dùng bộ câu bình chuyên dụng để tránh rủi ro.

Câu bình ắc quy cần thực hiện đúng quy trình để tránh gây hư hại các thiết bị điện trên xe. Ảnh: SlashGear

Câu bình ắc quy là phương pháp phổ biến để khởi động xe khi ắc quy bị hết điện. Tuy nhiên, thao tác này chỉ an toàn khi thực hiện đúng quy trình. Việc nối nhầm cực dương và cực âm hoặc dùng nguồn điện có điện áp không phù hợp, ví dụ 24V cho hệ thống 12V, có thể gây hư hại nghiêm trọng cho xe.

Cách an toàn nhất là sử dụng bộ câu bình chuyên dụng được thiết kế riêng cho mục đích này. Khi câu bình bằng dây nối với xe khác, cần nối cực dương của ắc quy chết trước, sau đó nối cực dương của xe cứu hộ. Tiếp theo, nối cực âm của ắc quy chết và cuối cùng là kẹp cực âm vào phần kim loại chưa sơn của xe cứu hộ để tránh tia lửa điện gần ắc quy.

Sau khi kết nối đúng, nên khởi động xe cứu hộ trước rồi mới khởi động xe bị hết bình. Khi tháo dây, thực hiện theo thứ tự ngược lại để đảm bảo an toàn và tránh gây chập mạch.

Trong quá trình câu bình, các điện áp đột biến có thể xuất hiện và làm hỏng các thiết bị điện tử nhạy cảm như bộ điều khiển động cơ (ECU) hay các cảm biến trên xe hiện đại. Đây là lý do vì sao thao tác này cần được thực hiện cẩn trọng để tránh tổn thất lớn.

Việc câu bình nhiều lần cũng có thể làm tăng quá trình sunfat hóa trên bản cực ắc quy, dẫn đến giảm tuổi thọ và hiệu suất của ắc quy. Nếu ắc quy thường xuyên bị hết điện, đó có thể là dấu hiệu của sự cố cơ khí hoặc điện cần được kiểm tra và sửa chữa kịp thời.

Để hạn chế rủi ro, người dùng nên bảo dưỡng ắc quy định kỳ và ưu tiên sử dụng bộ câu bình chuyên dụng thay vì câu bình trực tiếp bằng xe khác. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ hư hại thiết bị điện và kéo dài tuổi thọ cho ắc quy cũng như hệ thống điện trên xe.