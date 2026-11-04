Có thể làm bạn với người mình thích?

Tình bạn khác giới đôi khi trở nên phức tạp khi một trong hai người nảy sinh sự hấp dẫn hoặc tình cảm ngoài mong đợi. Ảnh: Nguyễn Quang Bảo/Pexels.

Hầu hết phụ nữ có một người bạn nam điển trai đều từng nghe câu hỏi: "Hai người thực sự chỉ là bạn thôi sao?". Đây cũng là chủ đề khiến nhiều người tranh luận về khả năng duy trì tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ.

Gần đây, Jenny McCarthy, diễn viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình Mỹ, cùng chồng là Donnie Wahlberg đã bàn luận về chủ đề này trong podcast The Jenny McCarthy Wahlberg Show. Liệu một người phụ nữ có thể làm bạn với một chàng trai hấp dẫn mà không nảy sinh tình cảm, hay ít nhất một trong hai đang âm thầm mong muốn nhiều hơn?

Đây vốn là câu hỏi từng được đặt ra trong bộ phim When Harry Met Sally (1989). Gần 40 năm trôi qua, chủ đề này vẫn chưa có lời giải thống nhất, theo VICE.

Sự hấp dẫn khiến tình bạn khác giới phức tạp hơn

Susan Trombetti, chuyên gia mai mối kiêm CEO công ty Exclusive Matchmaking, cho rằng nhiều tình bạn giữa nam và nữ có thể bắt đầu từ sự hấp dẫn về tình cảm hoặc thể xác, ngay cả khi cả hai không thể hiện điều đó.

Chia sẻ với Fox News Digital, bà cũng nhấn mạnh việc thấy một người bạn hấp dẫn không đồng nghĩa với mong muốn gần gũi với họ.

Những khác biệt trong cách nam và nữ nhìn nhận sự hấp dẫn cũng là chủ đề được Kazue Asoh đề cập trong cuốn Tâm lý học và chuyện yêu: Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ, phụ nữ thích đàn ông giàu?. Dựa trên các khía cạnh tâm sinh lý học và thuyết tiến hóa, tác giả phân tích cách con người hình thành tình cảm, lựa chọn bạn đời và những yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn giữa hai giới.

Cuốn Tâm lý học và chuyện yêu của Kazue Asoh phân tích những khác biệt trong tâm lý nam và nữ, đồng thời lý giải các yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn và lựa chọn bạn đời.

Một nghiên cứu năm 2012 của nhà tâm lý học April Bleske-Rechek và các cộng sự đã khảo sát 88 cặp bạn bè khác giới đang học đại học. Kết quả cho thấy nam giới thường cảm thấy bị thu hút bởi bạn nữ nhiều hơn mức độ hấp dẫn mà nữ giới dành cho họ.

Họ cũng có xu hướng đánh giá quá cao khả năng bạn nữ có tình cảm hoặc muốn hẹn hò với mình.

Dù vậy, nghiên cứu chỉ thực hiện trên một nhóm sinh viên tương đối nhỏ. Kết quả không có nghĩa mọi người bạn nam đều âm thầm chờ cơ hội tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Một khảo sát khác trong cùng nghiên cứu cho thấy người tham gia thường xem sự hấp dẫn về tình cảm là trở ngại thay vì lợi ích đối với tình bạn. Khi một người nảy sinh tình cảm với người chỉ xem mình là bạn, mối quan hệ có thể trở nên khó xử, nhất là khi họ vẫn muốn duy trì tình bạn như trước.

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu

Theo Susan Trombetti, vấn đề đáng quan tâm hơn xuất hiện khi một trong hai người đã có người yêu hoặc kết hôn. Một mối quan hệ ngoài luồng về mặt cảm xúc có thể hình thành khi một người bắt đầu tìm kiếm ở bạn khác giới sự thân mật, chia sẻ và kết nối mà họ không còn có được từ người yêu hoặc bạn đời.

Những vấn đề như ngoại tình, sự hấp dẫn và cách con người duy trì các mối quan hệ tình cảm cũng được Laura Mucha phân tích trong cuốn Bạn là ai khi bạn yêu: Giải mã tình yêu dưới góc nhìn khoa học.

Thông qua các câu chuyện có thật và góc nhìn từ tâm lý học, triết học, tác giả khám phá nhiều khía cạnh của tình yêu, từ cách con người bắt đầu yêu, xây dựng sự gắn bó đến những thay đổi trong quan hệ khi có người thứ ba xuất hiện. Cuốn sách giúp người đọc nhìn nhận tình yêu dưới nhiều góc độ thay vì chỉ dựa vào cảm xúc cá nhân.

Không phải mọi sự thu hút giữa nam và nữ đều dẫn đến tình yêu, nhưng đôi khi cảm xúc có thể làm thay đổi ranh giới tình bạn. Ảnh: Gaurav Ranjitkar/Pexels.

Theo Trombetti, một số dấu hiệu có thể xuất hiện khi tình bạn khác giới vượt quá giới hạn thông thường như thường xuyên giấu tin nhắn, tán tỉnh bạn khác giới hoặc tỏ ra ghen tuông khi người bạn ấy bắt đầu hẹn hò với người khác. Khi những hành vi này lặp lại, bạn đời có thể đặt câu hỏi về bản chất thực sự của mối quan hệ.

Tuy nhiên, ghen tuông không đồng nghĩa với việc một người đang làm điều gì sai trái. Trombetti cho rằng cần xem xét liệu bạn đời có lý do chính đáng để cảm thấy không thoải mái hay chỉ đang gặp vấn đề về sự tự tin và thiếu cảm giác an toàn trong tình cảm.

Theo đó, cảm thấy bất an trước những hành vi giấu giếm là điều khác với việc yêu cầu người yêu ngừng nói chuyện với tất cả đàn ông mà họ thấy hấp dẫn.

Sau cùng, một người hoàn toàn có thể nhận ra bạn mình có ngoại hình thu hút mà không nảy sinh mong muốn yêu đương. Nếu tình bạn thực sự chỉ dừng lại ở mức bạn bè, cả hai có thể thẳng thắn về điều đó mà không cần phải cố gắng che giấu hay giải thích quá nhiều.