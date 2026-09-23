Có thể kỳ vọng lãi suất giảm nhẹ vào cuối năm?

Trong cập nhật triển vọng lãi suất mới đây, Chứng khoán KBSV dự báo lãi suất huy động sẽ duy trì ở vùng hiện tại trong phần còn lại của năm và kỳ vọng có thể giảm nhẹ nếu lạm phát được kiểm soát và Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp hỗ trợ thanh khoản thị trường tích cực hơn.

Theo đó, trong 3 tháng cuối năm, Chứng khoán KBSV đánh giá nhiều khả năng Fed sẽ có thêm một lần tăng lãi suất 25 điểm phần trăm (bps).

Kỳ vọng này dựa trên: Fed tiếp tục nâng dự báo PCE headline và core 2026 lên thêm 10 bps so với dự báo hồi tháng 6, đồng thời dự báo lạm phát sẽ quay về mức mục tiêu 2% vào năm 2029 thay vì năm 2028 như dự báo trước đó, trong khi dự báo về tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng GDP được điều chỉnh theo hướng tích cực hơn.

Giá dầu vẫn duy trì ở mức cao dự kiến quay về vùng 9x USD/thùng vào quý 4, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn hoạt động vận chuyển và xuất khẩu dầu mỏ.

Mặc dù Saudi Arabia đã tăng cường vận chuyển dầu qua Oman, qua đó giảm bớt lo ngại về thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn, rủi ro gián đoạn vẫn hiện hữu khi xung đột chưa được giải quyết hoàn toàn.

KBSV nâng dự báo DXY lên vùng 98–103 điểm trong phần còn lại của năm với động lực hỗ trợ USD trong ngắn hạn đến từ việc Fed phát tín hiệu tiếp tục thắt chặt, trong khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng lãi suất theo hướng duy trì cao hơn.

Tuy nhiên, việc các Ngân hàng Trung ương lớn khác cũng duy trì định hướng kiểm soát lạm phát có thể hạn chế mức độ mở rộng chênh lệch lãi suất, qua đó làm giảm khả năng USD tăng giá một chiều và DXY tăng mạnh khỏi vùng dự báo.

Đối với vĩ mô trong nước, KBSV dự báo tỷ giá USD/VND tới cuối năm 2026 đi ngang so với cuối 2025 nhờ nguồn cung USD tích cực (từ kiều hối, FDI giải ngân và nâng hạng thị trường vốn) và chênh lệch lãi suất VND-USD dù có xu hướng thu hẹp nhưng vẫn duy trì trạng thái dương.

Đồng thời, lãi suất huy động sẽ duy trì ở vùng hiện tại trong phần còn lại của năm và kỳ vọng có thể giảm nhẹ nếu lạm phát được kiểm soát và Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp hỗ trợ thanh khoản thị trường tích cực hơn.

Trước đó, thị trường lo ngại lãi suất trong nước khó giảm sau khi Fed tăng lãi suất và dự báo có thêm một lần tăng lãi suất nữa trong năm. Trong kỳ họp FOMC ngày 15–16/09/2026, Fed quyết định tăng 25bps lãi suất điều hành lên mức 3.75%–4%, đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023. Quyết định được thông qua với tỷ lệ đồng thuận 12–0, phản ánh sự thống nhất của các thành viên FOMC trong việc ưu tiên kiểm soát lạm phát

Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh lạm phát vẫn ở mức cao và cần được đưa về mục tiêu 2% trong thời gian phù hợp hơn. Bên cạnh đó, Fed đánh giá hoạt động kinh tế đang tăng trưởng vững, tiêu dùng nội địa duy trì tích cực, năng suất và đầu tư vốn tăng trưởng mạnh, trong khi thị trường lao động vẫn ổn định.

Điều này cho thấy Fed chưa nhận thấy áp lực suy giảm kinh tế đủ lớn để ưu tiên nới lỏng chính sách tiền tệ. Ông Warsh không đưa ra cam kết cụ thể về thời điểm tăng lãi suất, nhấn mạnh chính sách sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, thị trường lao động và các dữ liệu kinh tế sắp tới.

Biểu đồ dot plot tháng 9 cho thấy Fed vẫn nghiêng về khả năng tăng thêm lãi suất trong năm 2026, với 16/18 thành viên dự báo ít nhất một lần tăng nữa, đưa lãi suất điều hành lên vùng 4%–4.25%. Tuy nhiên, sự phân hóa trong dự báo lãi suất năm 2027 (3.625%–4.375%) cho thấy đây có thể là một lần điều chỉnh nhằm kiểm soát lạm phát, thay vì tín hiệu về một chu kỳ thắt chặt kéo dài.