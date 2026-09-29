Có thể học nghề ngay tại doanh nghiệp, hợp tác xã, nơi sản xuất

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của cơ sở đào tạo trước và sau khóa học. Ảnh: TTXVN

Dự thảo hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho đối tượng người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên nhằm cụ thể hóa, chi tiết hóa quy định tại Điều 35, Khoản 5, tiết a của Nghị định 338/2025/NĐ - CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Nội dung dự thảo tập trung vào việc làm rõ đối tượng được thụ hưởng chính sách, việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng, quy trình, thủ tục và hồ sơ thực hiện chính sách, từ đó làm cơ sở để các địa phương, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp căn cứ thực hiện.

Theo dự thảo, để đảm bảo tính khả thi của chính sách thì các địa phương sẽ cần phải khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động ở khu vực nông thôn và người lao động là thanh niên làm căn cứ lập kế hoạch, xây dựng, phân bổ kinh phí và tổ chức thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt ngành, nghề hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Việc lựa chọn nghề không chỉ dựa vào nhu cầu học nghề mà còn phải gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương. Hằng năm, Sở GD&ĐT còn căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề được hỗ trợ khi cần thiết. Dự thảo nêu rõ việc ưu tiên những nghề gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và định hướng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chương trình học cũng phải phù hợp với nghề và công việc mà người lao động có thể đảm nhận. Dự thảo yêu cầu nội dung, thời gian học, kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra gắn với vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng lao động tại địa phương. Cơ sở đào tạo được tự chủ xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo.

Để phù hợp với điều kiện của người lao động, dự thảo khuyến khích tổ chức lớp học lưu động, tại doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc nơi sản xuất. Việc đào tạo được định hướng gắn với giải quyết việc làm sau khóa học.

Đây là cách tổ chức đáng chú ý đối với các khóa học ngắn hạn. Thay vì chỉ học tại cơ sở đào tạo, người lao động có thể tham gia lớp học ở địa điểm phù hợp với công việc và điều kiện đi lại. Trường hợp đào tạo tại doanh nghiệp, hợp tác xã, người dạy nghề tham gia giảng dạy phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của cơ sở đào tạo trước và sau khóa học. Trước khi tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cơ sở phải đăng ký thông tin chương trình vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị. Sau khi người học hoàn thành chương trình, cơ sở cập nhật kết quả đào tạo và việc cấp chứng chỉ vào cơ sở dữ liệu. Người học đủ điều kiện được cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo theo chương trình đã học.

Một nội dung người học cần biết rõ là mức học phí của khóa học và khoản kinh phí được hỗ trợ. Theo dự thảo, mức hỗ trợ đào tạo được xác định theo học phí thực tế của khóa học, nhưng không vượt mức trần quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.

Nếu học phí thực tế thấp hơn hoặc bằng mức trần, khoản hỗ trợ được tính theo học phí thực tế. Nếu học phí cao hơn mức trần, khoản hỗ trợ bằng mức trần; phần chênh lệch do người học hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả. Dự thảo cũng nêu trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn theo quy định của Nghị định.

Cơ sở đào tạo phải công khai chi phí đào tạo và học phí của từng ngành, nghề, từng khóa học trước khi tuyển sinh. Các khoản chi cần có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để làm căn cứ thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ. Quy định này giúp người lao động biết mức thu của khóa học trước khi đăng ký, đồng thời làm rõ căn cứ xác định số tiền hỗ trợ.

Ngoài học phí, dự thảo hướng dẫn cách tính hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí theo số ngày thực học. Ngày nghỉ, ngày lễ không được tính vào số ngày hỗ trợ; tổng số ngày được hỗ trợ không vượt thời gian thiết kế của chương trình đào tạo. Đối với tiền đi lại, việc hỗ trợ căn cứ vào nơi cư trú của người lao động, địa điểm học và các điều kiện, định mức quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.

Theo Dự thảo, Sở GD&ĐT theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trên địa bàn. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm bảo đảm chất lượng khóa học, công khai mức thu, lưu giữ hồ sơ, chứng từ và cung cấp thông tin khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.