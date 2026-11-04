Có thể hát được 135 bài quốc ca, Quán quân Olympia Anh Đức thích bài nào nhất?

Không chỉ gây chú ý với những câu trả lời nhanh và dứt khoát trên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia, Quán quân Đoàn Lê Anh Đức còn khiến nhiều người bất ngờ bởi nhiều tài lẻ. Trong đó có khả năng rất ấn tượng là Đức có thể hát được 135 bài quốc ca. Khán giả đã có dịp nghe Đức thể hiện một số bài ngay trên sóng truyền hình.

Trong hơn một trăm bài quốc ca ấy, Đức thích nhất bài nào?

Bài hát yêu thích từ khi còn nhỏ

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, bà ngoại Anh Đức, cho biết Đức thích nhất là Quốc ca Việt Nam. Bà nói: "Đức thích hát Quốc ca Việt Nam lắm, hồi bé đi đâu cũng hát Quốc ca".

Bà ngoại còn kể, Đức thích nghe tiếng miền Trung vì nơi đó có quê Bác Hồ. Nhắc đến điều này, bà cũng nói Đức rất kính yêu Bác Hồ.

Anh Đức và bà ngoại dự buổi giao lưu tại báo Tiền Phong ngày 3/11. Ảnh: Lê Vượng.

Đức mê ca hát, từng nhận được nhiều giải thưởng ca hát

Đức hát dân ca Ví, Giặm cũng rất hay. Ngoài ra, danh sách những bài Anh Đức hát được và hát tốt cũng rất đa dạng. Đức từng tham gia một festival hát tiếng Anh với bài The Power of Love, từng hát bài Đi cấy trong một cuộc thi khác.

Theo bà ngoại của Anh Đức, khi học tại trường Tiểu học Nguyễn Du (Văn Quán, phường Hà Đông), Đức đã tham gia tốp ca của trường trong cuộc thi Giai điệu tuổi hồng và cùng các bạn giành giải Nhất. Về việc này, có một chi tiết thú vị là khi bà kể "Đức đi thi hát giành giải Nhất", Đức lập tức "đính chính" rằng đó là tốp ca, là giải của toàn trường.

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 còn có giọng hát rất hay. Ảnh: Lê Vượng.

Trên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia, khán giả yêu mến một Anh Đức có vốn kiến thức phong phú. Còn qua những câu chuyện mà bà ngoại của Đức kể, khán giả lại càng yêu mến chàng trai tài năng này - người có thể hát quốc ca của hơn 100 nước nhưng luôn yêu thích nhất là Quốc ca Việt Nam.