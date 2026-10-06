Có thể dùng nước chanh để giảm trào ngược acid không?

Nội dung 1. Cơ chế tác động của nước chanh với trào ngược acid 2. Cách sử dụng nước chanh cho chứng trào ngược acid 3. Các loại đồ uống có thể giảm triệu chứng trào ngược acid

Trào ngược acid xảy ra khi dịch vị từ dạ dày đi ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát ở ngực hoặc cổ họng. Hiện tượng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong lối sống hoặc chế độ ăn uống hằng ngày.

Nhiều người băn khoăn về hiệu quả thực tế của nước chanh đối với chứng trào ngược acid. Các loại quả họ cam quýt có tính acid cao và chanh thuộc họ này cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở một số người. Tuy nhiên, chanh vẫn được chia sẻ với kỳ vọng mang lại sự dễ chịu cho hệ tiêu hóa.

1. Cơ chế tác động của nước chanh với trào ngược acid

Chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh uống nước chanh giúp giảm trào ngược acid.

Theo nghiên cứu năm 2012, nước cốt chanh từng được ứng dụng trong y học nhằm hỗ trợ tiêu hóa và xử lý các vấn đề đường ruột, trong đó có trào ngược acid.

Về mặt cơ chế, dữ liệu từ nghiên cứu năm 2022 cho thấy việc dùng nước cốt chanh khi ăn sẽ làm thể tích thức ăn trong dạ dày tăng 1,5 lần so với nước lọc, qua đó dễ làm gia tăng triệu chứng trào ngược.

Dù vậy, một số tài liệu khác lại ghi nhận rằng nước chanh giúp đẩy nhanh thời gian làm rỗng dạ dày đi 1,5 lần, tạo điều kiện để dịch vị dịch chuyển ra xa thực quản hơn.

Mặc dù vậy, hiệu quả thực tế của phương pháp này vẫn chưa được khoa học chứng minh. Thậm chí, do bản chất mang tính acid với độ pH khoảng 3 (trong khi nước lọc trung tính ở mức pH 7), nước cốt chanh có nguy cơ làm tình trạng trào ngược trở nên nặng hơn. Bên cạnh đó, quan điểm cho rằng nước chanh có đặc tính kiềm hóa giúp trung hòa acid dạ dày hiện vẫn chưa được các nghiên cứu khoa học xác nhận.

Do đó, tác động của thức uống này không giống nhau ở mỗi người: một số cá nhân có thể cảm thấy triệu chứng thuyên giảm khi uống nước chanh, song ngược lại, nhiều người khác lại bị kích thích khiến tình trạng bệnh tồi tệ hơn do độ acid của loại quả này.

2. Cách sử dụng nước chanh cho chứng trào ngược acid

Mặc dù nước cốt chanh có tính acid rất cao và mang lại nhiều ý kiến trái chiều, một số người vẫn tin rằng việc sử dụng lượng nhỏ pha loãng có thể hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng trào ngược acid.

Nếu quyết định thử nghiệm phương pháp khắc phục tại nhà này, điều quan trọng nhất là phải tuân thủ đúng tỷ lệ pha loãng để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Cụ thể, hãy trộn một thìa canh nước cốt chanh tươi với khoảng 240 ml nước và uống trước bữa ăn khoảng 20 phút nhằm giúp ngăn ngừa các triệu chứng khó chịu có thể bị kích hoạt bởi thức ăn.

Bên cạnh đó, hãy uống nước chanh bằng ống hút để ngăn chặn tính acid trong nước ép tiếp xúc trực tiếp với răng, từ đó tránh được nguy cơ làm mòn men răng. Tuyệt đối không uống nước cốt chanh nguyên chất do tính acid quá mạnh, luôn phải đảm bảo pha loãng trước khi sử dụng.

3. Các loại đồ uống có thể giảm triệu chứng trào ngược acid

Việc tránh các thực phẩm và đồ uống gây triệu chứng là cách tốt nhất để phòng ngừa trào ngược acid. Tuy nhiên, một số loại đồ uống dưới đây có thể hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu:

Trà gừng: Giúp giảm trào ngược, đầy bụng và khó tiêu bằng cách giảm áp lực cơ vòng thực quản dưới, cải thiện làm rỗng dạ dày.

Nước ép trái cây ít acid: Các loại như nha đam, cần tây, cà rốt, dưa lưới và dưa gang chứa hợp chất tự nhiên giúp giảm triệu chứng, tránh nước ép quá chua.

Sữa ít béo và thực vật: Sữa ít béo hoặc sữa hạnh nhân có tính kiềm giúp trung hòa acid, thay thế sữa nguyên kem gây nặng triệu chứng trào ngược.

Nước lọc: Hỗ trợ tiêu hóa, giúp thức ăn di chuyển trơn tru và giảm tần suất trào ngược. Nhấp ngụm nhỏ giúp làm sạch acid thực quản và trị ho mạn tính.