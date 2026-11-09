Có thể dùng bộ kích điện thường cho ắc quy hybrid không?

Nhiều tài xế từng trải qua cảm giác lo lắng khi xe không thể khởi động do ắc quy yếu, dù đã tắt hết đèn và thiết bị phụ trợ. Trong trường hợp xe hybrid, câu hỏi đặt ra là có thể dùng bộ kích điện thông thường để khởi động lại ắc quy hay không?

Chỉ nên dùng bộ kích điện cho ắc quy 12 volt trên xe hybrid, tránh kích trực tiếp pin lớn gây hư hại. Ảnh: SlashGear

Câu trả lời là có, nhưng chỉ áp dụng cho ắc quy 12 volt nhỏ được trang bị trên tất cả các loại xe, bao gồm cả xe hybrid. Ắc quy này cung cấp nguồn điện cho hệ thống điều khiển, cửa sổ điện và khóa cửa. Xe hybrid còn có một bộ pin lớn hơn, cung cấp năng lượng cho động cơ điện, không được phép kích điện trực tiếp.

Việc cố gắng kích điện trực tiếp cho pin cao áp trên xe hybrid như Toyota RAV4 hay Prius có thể gây hư hại nghiêm trọng hoặc thậm chí gây cháy nổ. Ngoài ra, người dùng và những người xung quanh có nguy cơ bị điện giật hoặc bỏng do điện áp cao.

Để kích điện an toàn cho xe hybrid, trước tiên cần xác định vị trí ắc quy 12 volt. Ắc quy này có thể nằm trong khoang động cơ, cốp xe, dưới sàn hoặc dưới ghế sau tùy từng mẫu xe. Nếu không tìm thấy, tài xế nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết vị trí và điểm kích điện được chỉ định.

Khi dùng bộ kích điện di động, đầu dây dương (màu đỏ) được nối với cực dương của ắc quy hoặc điểm kích điện được chỉ định. Đầu dây âm (màu đen) nối với bề mặt kim loại chưa sơn trên khung xe hoặc động cơ. Cần kiểm tra kỹ hướng dẫn sử dụng của xe và bộ kích điện để đảm bảo kết nối đúng cách.

Sau khi nối dây, bật bộ kích điện rồi khởi động xe. Khi xe đã nổ máy, tháo dây theo thứ tự ngược lại, đầu âm trước rồi đến đầu dương. Không tắt máy xe ngay sau khi khởi động mà nên để xe chạy ít nhất 30 phút để ắc quy được sạc đủ điện.

Nếu chưa có bộ kích điện, người dùng có thể mua sản phẩm này tại các cửa hàng phụ tùng ô tô hoặc các siêu thị lớn với giá dao động từ 50 đến 200 USD tùy thương hiệu và công suất.