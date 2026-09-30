Có thể dự đoán tuổi thọ qua 4 bài kiểm tra thể lực đơn giản?

4 chỉ số đánh giá sức khỏe nền tảng liên quan đến tuổi thọ

Nghiên cứu mới cho thấy một số bài kiểm tra thể lực đơn giản có thể cung cấp chỉ số dự báo về tuổi thọ. Công trình công bố trên tạp chí JAMA Network Open đã phân tích dữ liệu từ hơn 13.000 người trưởng thành từ 65 tuổi trở lên tại Đài Loan. Trong suốt 7 năm theo dõi, nhóm nghiên cứu đã đánh giá năng lực thể chất của người tham gia trên 4 lĩnh vực chính.

- Để đo lường thể lực tim mạch và hô hấp, người tham gia thực hiện bài kiểm tra nâng cao đùi tại chỗ trong 2 phút. Số bước chân hoàn thành phản ánh trực tiếp sức khỏe của hệ tuần hoàn và hô hấp.

- Sức mạnh cơ bắp được đo qua 2 bài kiểm tra trong 30 giây. Người tham gia gập tay co tạ để đánh giá phần thân trên, đồng thời lặp lại động tác đứng lên ngồi xuống trên ghế để đo lực phần thân dưới.

- Thăng bằng và sự nhanh nhẹn được kiểm tra qua khả năng đứng một chân mở mắt tối đa 30 giây, kết hợp bài vận động đứng dậy đi vòng qua mốc khoảng cách 2,4 mét rồi ngồi xuống.

- Sự linh hoạt được đo bằng bài tập với tay sau lưng và cúi người trên ghế.

Người cao tuổi có thể thực hiện 4 bài kiểm tra đơn giản để dự đoán tuổi thọ. Ảnh minh họa AI.

Kết quả phân tích cho thấy những người đạt điểm cao ở bài kiểm tra tim mạch, sức mạnh và thăng bằng có nguy cơ tử vong thấp hơn 39% so với nhóm điểm thấp. Điểm kiểm tra tim mạch tốt gắn liền với việc giảm 58% nguy cơ tử vong. Sức mạnh phần thân dưới giúp giảm 55%, khả năng giữ thăng bằng giảm 50% và sự nhanh nhẹn giảm 41%. Đáng chú ý, chỉ số về sự linh hoạt lại không cho thấy mối liên hệ rõ rệt với việc kéo dài tuổi thọ.

BS.James Powers từ Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt (thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, Mỹ) giải thích rằng con người thường tử vong do các bệnh lý tim mạch, trong khi sự linh hoạt không ảnh hưởng nhiều đến rủi ro này. Thể lực tổng thể phản ánh sự phối hợp của nhiều hệ cơ quan và thể hiện dự trữ sinh lý của cơ thể.

Thước đo khả năng vận động thực tế

Các bệnh mạn tính như tim mạch hay béo phì thường được dùng để dự báo nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, chỉ số bệnh tật chỉ cho biết cơ thể đã tích lũy những rủi ro nào, chứ không phản ánh được khả năng vận động thực tế. Những bài kiểm tra thể lực đơn giản mang lại góc nhìn toàn diện hơn, giúp bác sĩ và người dân đánh giá đúng năng lực vận động để điều chỉnh lối sống kịp thời.

Dù nghiên cứu mang tính quan sát và chưa ghi nhận một số yếu tố như thói quen hút thuốc, kết quả vẫn mở ra phương pháp đánh giá sức khỏe nhanh chóng ngay tại nhà hoặc phòng khám. Các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên duy trì tối thiểu 150 phút tập aerobic cường độ vừa phải mỗi tuần, kết hợp 2 buổi tập tăng cường cơ bắp. Người mới bắt đầu có thể khởi động bằng việc đi bộ hoặc đạp xe nhẹ nhàng, sau đó tăng dần cường độ để cải thiện thể lực và bảo vệ sức khỏe lâu dài.