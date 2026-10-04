Có thể chọn cửa hàng giá thấp để đổ xăng; Việt Nam sẽ có mô hình outlet

PNJ rút ngắn thời gian trả tiền mua lại vàng, riêng kim cương vẫn 120 ngày

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo sẽ điều chỉnh chính sách thu đổi sản phẩm, chia thời gian thanh toán theo từng nhóm. Chính sách này sẽ áp dụng từ ngày 30/9 đến khi có thông báo mới.

Theo chính sách mới, khách hàng bán lại vàng miếng SJC, nhẫn trơn cho PNJ có thể nhận đủ tiền sau 2 ngày. Với trang sức kim cương, đá màu, thời gian thanh toán vẫn kéo dài tối đa 120 ngày.

PNJ liên tiếp đưa ra các giải pháp tái cấu trúc sau cú sốc kim cương. Doanh nghiệp vừa đề xuất chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao và thị giá cổ phiếu giảm mạnh.

Chính phủ quyết định tiếp tục giảm thuế xăng dầu về 0 đến hết tháng 12

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 43 về kéo dài thời gian miễn thuế với xăng dầu. Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được giảm về 0 thêm 3 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn được áp dụng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn.

Việt Nam sắp có làng outlet cao cấp, trung tâm outlet đô thị

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Việt Nam định hướng phát triển ba mô hình outlet gồm làng outlet cao cấp, trung tâm outlet đô thị/ngoại vi và outlet tích hợp.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.

Cửa hàng miễn thuế tại sân bay ở Việt Nam. Ảnh minh họa: Anh Phương

Giá xăng tăng, dầu diesel giảm tới gần 800 đồng/lít

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành 1/10 tăng, giảm trái chiều. Giá xăng E10 tăng nhẹ trong khi giá dầu diesel giảm mạnh gần 800 đồng/lít.

Trước xu hướng giá xăng dầu tăng mạnh trong những kỳ điều hành gần đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có chỉ đạo mới đến các thương nhân sản xuất và kinh doanh xăng dầu.

Doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu, mỗi cửa hàng sẽ có một giá

Trong dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối độc lập được tự quyết giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật về giá và theo cơ chế thị trường.

Trao quyền tự quyết cho doanh nghiệp, giá xăng dầu có thể sáng tăng chiều giảm, người dân có thêm lựa chọn về giá bán. Song lo ngại đặt ra là các thương nhân đầu mối có thể chi phối thị trường, nếu cạnh tranh và cơ chế giám sát chưa đủ hiệu quả.

Trong dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương vừa có đề xuất chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ doanh nghiệp đầu mối về Bộ Công Thương quản lý.

Việt Nam thu gần 2 tỷ USD từ Trung Quốc, Thái Lan muốn áp thuế lên sầu riêng

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tạo, nông dân trồng sầu riêng ở Lâm Đồng, cho biết giá sầu riêng đang có xu hướng tăng, giúp nông dân duy trì lợi nhuận ổn định. Ông cho biết, với những vườn có tỷ lệ quả đạt chuẩn xuất khẩu cao (trọng lượng từ 2,5-3 kg/quả), giá mua xô lên tới 60.000 đồng/kg.

Theo thống kê, 8 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam thu về gần 2 tỷ USD, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm phần lớn. Trong khi đó, Thái Lan đang đề xuất lập quỹ và áp mức thuế tới 0,06 USD/kg với sầu riêng xuất khẩu.

Phía sau chuyện làm 2 sào lúa 3 tháng, một nông dân Đắk Lắk lãi 35.000 đồng

Sau 3 tháng canh tác 2 sào lúa, một nông dân ở Đắk Lắk chỉ thu về vỏn vẹn 35.000 đồng sau khi trừ các khoản chi phí trực tiếp. Mưa lớn khiến lúa đổ ngã, ngập nước, giảm chất lượng, kéo giá bán xuống thấp, đẩy nhiều hộ trồng lúa vào cảnh thua lỗ.

Ông Huỳnh Văn Bảo, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hòa Xuân Tây, nhận định, thời tiết thất thường là nguyên nhân chính khiến giá lúa tươi gần đây sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Qua khảo sát, lúa tươi trên địa bàn chỉ được thương lái thu mua với giá 5.000 đồng/kg hoặc thấp hơn.