Có thể bạn chưa biết: Những sự thật thú vị về trái bí ngô trong dịp Halloween

Giải mã biểu tượng mùa Halloween

Ban đầu, người ta hoàn toàn không dùng bí ngô đâu nha! Truyền thống này bắt nguồn từ xứ Ireland rất lâu rồi. Lúc ấy, khi lễ Halloween đến, mọi người thường hay lấy những củ cải to, củ khoai tây lớn, sau đó khắc lên đó những hình thù đẹp mắt, đặt nến vào trong để làm đèn trang trí.

Củ cải được khắc làm lồng đèn - Nguồn: Bảo Tàng Quốc Gia Ireland.

Về sau khi nhiều gia đình Ireland di cư sang Mỹ sinh sống, họ vẫn giữ thói quen làm đèn trang trí. Nhưng ở đây, người dân không dễ tìm những củ cải hay khoai tây to. Thay vào đó, có nhiều quả bí ngô to tròn, dễ gọt vỏ, có màu vàng cam rực rỡ vô cùng đẹp mắt. Nhờ đó, gia đình nào cũng có thể tự tay khắc tỉa, trang trí mà không cần dụng cụ phức tạp.

Đèn bí ngô trong ngày Halloween - Nguồn: Kiddle.

Truyền thống dùng bí ngô dịp Halloween lan rộng ra khắp nơi, và quả bí ngô chính thức trở thành biểu tượng không thể thay thế của ngày lễ này cho đến tận ngày nay.

Đèn bí ngô có tên riêng, bạn biết chưa?

Có thể bạn vẫn quen gọi “đèn bí ngô”, nhưng thực ra chiếc đèn mà chúng ta thường khắc có tên gọi chính thức là Jack-o’-lantern. Nghe lạ tai đúng không? Tên gọi này đã có từ rất lâu đời, gắn liền với câu chuyện mà mọi người vẫn truyền tai nhau. Ngày xưa, người ta đặt tên này cho những chiếc đèn tự làm từ củ cải, khoai tây, rồi sau đó chuyển sang cả đèn bí ngô.

Ngày nay, chúng ta thường khắc mặt cười nhe răng, mắt tròn - hoàn toàn khác với hình dáng đơn giản ngày xưa. Nhưng dù hình dáng có thay đổi cho đáng yêu hơn, tên gọi jack-o’-lantern vẫn được giữ nguyên để gợi nhớ về nguồn gốc của ngày lễ. Mỗi khi bạn tự tay khắc một chiếc đèn bí ngô, bạn đang thực hiện một nét văn hóa đã có hàng trăm năm đó!

Bí ngô là rau hay trái cây?

Đây là sự thật khiến nhiều người ngạc nhiên nhất: Bí ngô vừa là rau, vừa được xem là trái cây. Theo góc nhìn từ giới khoa học, bí ngô phát triển từ hoa và có hạt bên trong nên về bản chất là trái cây. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, bí ngô thường được dùng để nấu các món xào, món canh, phổ biến nhất là canh bí ngô (canh bí đỏ), ít ăn trực tiếp như các loại trái cây khác nên không ít người xem bí ngô như một loại rau.

Bí ngô còn là “siêu thực phẩm” chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể: beta-carotene giúp mắt sáng, da đẹp, vitamin C tăng sức đề kháng, chất xơ tốt cho tiêu hóa… Vậy nên nói bí ngô là “ngôi sao đa năng” hoàn toàn không sai: Vừa là biểu tượng trang trí đẹp mắt trong dịp lễ, vừa nấu được vô số món ngon tốt cho cơ thể

Màu vàng cam của bí ngô cũng có ý nghĩa rất đặc biệt đó nha!

Đèn bí ngô Jack-o’-lantern.

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao bí ngô lại có màu vàng cam rực rỡ và màu này lại trở thành màu chủ đạo của Halloween không? Màu sắc này tượng trưng cho thời khắc chuyển mùa từ thu sang đông, là lúc những người nông dân thu hoạch bí ngô. Nó còn gắn với sự giàu sang, ấm cúng, sung túc, đủ đầy trong mùa lễ hội. Màu sắc sáng trong quan niệm xưa còn nhằm để thu hút năng lượng tích cực và tránh những điều xấu.

Vì vậy, khi mọi người đặt đèn bí ngô trước cửa, thắp nến sáng rực trong đêm Halloween như một lời chúc tốt đẹp, lan tỏa sự ấm áp, niềm vui đến mọi người xung quanh. Halloween năm nay, ngoài việc tự tay khắc đèn bí ngô hay đi chơi vui vẻ, bạn hãy khoe những kiến thức hay ho này với bạn bè, người thân nhé - đảm bảo ai cũng tò muốn nghe bạn kể thêm đấy!