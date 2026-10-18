Cô Tấm người Mường ở Học viện Chính trị

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường nghèo, đông con tại Ninh Bình với 5 anh chị em. Học xong cấp 3, tháng 2 năm 2003 Huệ quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trở thành chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Tổng cục Hậu cần (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật).

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Huệ (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra khẩu phần ăn trưa của bộ đội.

Tháng 9-2004, Huệ đăng ký học lớp trung cấp nấu ăn tại Học viện Hậu cần. Sau khi tốt nghiệp, Huệ được phân công công tác tại Học viện Chính trị. Công việc bếp ăn đòi hỏi sự chu đáo, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần bảo đảm tiến độ huấn luyện, học tập và các hoạt động ngoại khóa của đơn vị. Từ việc chăm lo từng bữa ăn, Huệ luôn nỗ lực bảo đảm bộ đội ăn ngon, ăn đúng giờ, đúng định lượng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và thực hiện tốt nhiệm vụ hậu cần.

Hơn 20 năm gắn bó với công tác nuôi quân, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tỉ mỉ trong công việc. Hằng ngày, chị cùng đồng nghiệp khắc phục khó khăn, dậy sớm chuẩn bị và phục vụ bữa ăn, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn cho gần 400 cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ từ các đơn vị trong toàn quân về học tập tại Học viện.

“Chúng tôi luôn coi cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị như người nhà của mình, nên lúc nào cũng cố gắng nấu những bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng. Sau mỗi bữa ăn, tôi thường hỏi thăm mọi người về chất lượng món ăn, cách phục vụ để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn trong những ngày tiếp theo”, chị Nguyễn Thị Huệ chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Huệ chế biến món ăn cho bộ đội.

Dù công việc bận rộn, nhưng chị Huệ rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị. Với khả năng ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình duyên dáng, chị là gương mặt năng nổ, được đồng đội yêu mến. Chị cũng giành nhiều thành tích cao trong các hội thao thể dục thể thao của Học viện.

Nguyễn Thị Huệ (thứ hai, từ phải sang) giành vô địch đôi nam nữ giải Pickleball tại Hội thao thể dục thể thao cấp Học viện năm 2025.

Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó chánh Văn phòng Học viện Chính trị cho biết: “Bếp ăn cơ quan Văn phòng phục vụ đông cán bộ và học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị về học tập tại Học viện. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng luôn xác định công tác nuôi quân có vai trò quan trọng, phải bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng, khẩu phần và thời gian theo lịch huấn luyện. Trong công tác, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Huệ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực cải tiến cách chế biến, nâng cao chất lượng món ăn, giúp cán bộ, học viên, chiến sĩ cảm nhận được sự ấm áp như trong bữa cơm gia đình. Nhờ đó, công tác nuôi dưỡng góp phần bảo đảm sức khỏe bộ đội, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện của đơn vị”.

Nhiều năm tận tụy với công việc nuôi quân, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Huệ nhiều lần được khen thưởng trong các hoạt động phong trào. Đặc biệt, năm học 2025-2026, chị được thủ trưởng Học viện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.