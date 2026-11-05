Cơ sở vá vỏ bị lửa thiêu rụi, 2 người bị thương

Ngày 5/11, Công an TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan đang khẩn trương điều tra nguyên vụ cháy xảy ra tại cơ sở vá vỏ ở xã Phước Hòa khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào sáng cùng ngày tại cơ sở vá vỏ trên. Thời điểm lửa bất ngờ bùng phát dữ dội có 2 người ở trong cơ sở nhưng không thể dập lửa tại chỗ. Cả 2 đã nhanh chóng chạy ra ngoài để thoát thân và bị bỏng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, cơ sở vá vỏ được dựng tạm bằng tôn cùng một số máy móc phục vụ cho việc sửa chữa bị thiêu rụi. Hai nạn nhân bị bỏng được hỗ trợ đưa đi bệnh viện.