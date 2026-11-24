Cơ sở nước mắm Hương Hương Giang chiết nước mắm lên thuyền khiến người dân khổ sở vì mùi hôi

"Cửa đóng then cài" vẫn không ngăn nổi mùi hôi

Dọc theo tuyến đường Phan Đăng Lưu, gần khu vực sản xuất của cơ sở nước mắm Hương Hương Giang (phường Rạch Giá), hình ảnh dễ nhận thấy nhất là những ngôi nhà luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" kín mít từ sáng đến tối.

Thay vì mở cửa đón gió trời thoáng đãng, người dân nơi đây phải dùng bạt che chắn, chèn giẻ vào các khe cửa nhằm ngăn chặn luồng không khí đặc quánh mùi cá ủ chượp, mùi bã mắm nồng nặc xộc thẳng vào không gian sinh hoạt.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào những thời điểm cơ sở tiến hành đảo chượp, chiết rót hoặc vào những ngày trời nắng gắt, gió thổi mạnh, mùi hôi tanh phát tán đi rất xa, bao trùm cả một khu dân cư rộng lớn. Mùi hôi không chỉ gây cảm giác buồn nôn, khó thở tức thời mà còn khiến người dân lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ nhỏ.

Bà Lâm Ngọc Mai (79 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Rạch Giá), một người dân sinh sống cách cơ sở sản xuất nước mắm Hương Hương Giang chỉ vài chục mét, bức xúc chia sẻ: "Mùi hôi này đã hành hạ gia đình tôi và bà con lối xóm suốt nhiều năm nay".

Cũng theo bà Mai, có những hôm trời đứng gió hoặc lúc họ nấu, chiết xuất nước mắm, mùi tanh nồng xộc lên tận óc, không ai nuốt nổi cơm. Nhà có người lớn tuổi và cháu nhỏ, cứ hít phải mùi này liên tục là bị viêm mũi, đau đầu, mất ngủ triền miên. "Chúng tôi sống trong chính ngôi nhà của mình mà cứ như đang bị tra tấn", bà Mai bức xúc.

Mặc dù cam kết với chính quyền địa phương trải bạt nhựa lúc vận chuyển cá lên xuống thế nhưng cơ sở này vẫn không thực hiện

Cùng chung nỗi bất an, chị Nguyễn Thị Ngọc (ngụ khu phố 4, phường Rạch Giá) cho biết, sinh hoạt gia đình chị bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi mùi hôi từ cơ sở này ngày càng nặng hơn. Là người trực tiếp chăm sóc con nhỏ và lo toan việc nội trợ, chị Ngọc không giấu được sự mệt mỏi:

"Quần áo giặt xong phơi ngoài sân cũng ám mùi mắm, phải mang vào nhà phơi quạt. Tội nhất là mấy đứa nhỏ, đi học về chỉ biết chui vào phòng đóng kín cửa, bật máy lạnh cả ngày để tránh mùi, tiền điện hằng tháng tăng vọt mà không khí trong phòng vẫn ngột ngạt. Phụ nữ tụi tôi ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp mà lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, ức chế vì mùi hôi".

Không chỉ riêng gia đình bà Mai và chị Ngọc, nhiều phụ nữ khác trong khu phố cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sức khỏe lâu dài. Bà Trương Thị Nga, một hộ dân lân cận, cho hay bà con đã nhiều lần trực tiếp sang góp ý với chủ cơ sở, đồng thời gửi đơn kiến nghị tập thể lên chính quyền địa phương.

"Mỗi lần có đoàn kiểm tra xuống thì họ tạm ngưng hoặc che chắn kỹ hơn nên mùi có giảm đôi chút. Thế nhưng chỉ được vài ngày, đâu lại vào đấy. Người dân chúng tôi không phản đối việc làm ăn kinh tế của doanh nghiệp, nhưng sản xuất giữa khu dân cư đông đúc thì phải đảm bảo môi trường, không thể để hàng chục hộ dân chịu trận mãi như vậy. Thực sự không biết có ai bao che hay không", bà Nga nói thêm.

Từng bị phạt nhưng ô nhiễm vẫn tái diễn

Điều khiến dư luận địa phương càng thêm bức xúc là tình trạng phát tán mùi hôi tại cơ sở sản xuất nước mắm Hương Hương Giang không phải là vấn đề mới phát sinh. Trước đó, từ phản ánh gay gắt của người dân, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra thực tế và phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc chưa có biện pháp thu gom, xử lý triệt để khí thải, mùi hôi phát sinh trong quá trình sản xuất, ủ chượp nguyên liệu.

Với những vi phạm trên, năm 2022, cơ sở sản xuất nước mắm Hương Hương Giang từng bị UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) nay An Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 270 triệu đồng, đồng thời tạm dừng hoạt động 4,5 tháng để khắc phục hậu quả, đầu tư hệ thống xử lý mùi đạt chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân phường Rạch Giá, sau khi nộp phạt, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn tái diễn, thậm chí mức độ phát tán mùi vào những đợt cao điểm sản xuất còn nặng nề hơn trước.

Việc một cơ sở sản xuất quy mô lớn nằm lọt thỏm giữa khu dân cư hiện hữu nhưng thiếu giải pháp công nghệ xử lý mùi đồng bộ đang đặt ra câu hỏi lớn về tính hiệu quả của công tác hậu kiểm cũng như ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của chủ cơ sở.

Từng bị xử phạt, yêu cầu khắc phục xử lý nước thải, hệ thống khử mùi, thế nhưng cơ sở này vẫn không thực hiện, mùi hôi vẫn nhiều khiến người dân bức xúc

Trao đổi với phóng viên về những phản ánh của người dân xung quanh, chủ cơ sở thừa nhận quá trình sản xuất nước mắm truyền thống khó tránh khỏi phát sinh mùi đặc trưng từ cá và chượp, nhất là vào những giai đoạn đảo trộn nguyên liệu hoặc thời tiết thay đổi đột ngột.

Về việc từng bị xử phạt hành chính trước đây, đại diện cơ sở cho biết đã chấp hành nộp phạt đầy đủ và có thực hiện một số biện pháp khắc phục như che chắn khu vực bồn ủ, gia cố mái che và sử dụng chế phẩm sinh học để khử mùi.

"Chúng tôi cũng rất áp lực trước phản ánh của bà con lối xóm. Thực tế cơ sở đã đầu tư thêm bạt phủ và xịt chế phẩm giảm mùi, nhưng do đặc thù nghề làm mắm cần sự thông thoáng nhất định để lên men tự nhiên nên đôi khi gió lớn vẫn làm mùi bay ra ngoài. Thời gian tới, cơ sở sẽ tiếp tục rà soát lại quy trình, hạn chế thao tác đảo chượp vào giờ nghỉ ngơi của người dân và nghiên cứu bổ sung hệ thống phun sương khử mùi", chủ cơ sở trình bày.

Tuy nhiên, khi được hỏi về lộ trình di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư tập trung hoặc đầu tư hệ thống thu gom, xử lý khí thải khép kín đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đại diện cơ sở lại cho rằng việc này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn và cần có thêm thời gian để cân đối, chưa thể thực hiện ngay.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND phường Rạch Giá xác nhận địa phương đã nhiều lần tiếp nhận đơn thư phản ánh của các hộ dân sinh sống quanh cơ sở nước mắm Hương Hương Giang. Lãnh đạo phường cho biết, ngay sau khi nhận được kiến nghị, UBND phường đã cử cán bộ địa chính – môi trường phối hợp với khu phố xuống kiểm tra hiện trường, lập biên bản ghi nhận thực tế và yêu cầu chủ cơ sở ký cam kết khắc phục tình trạng phát tán mùi hôi.

"Chính quyền địa phương rất chia sẻ với những bức xúc chính đáng của bà con. Song, thẩm quyền xử lý của cấp phường chủ yếu dừng lại ở việc kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản và kiến nghị lên cấp trên đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. Trước tình trạng cơ sở đã bị xử phạt nhưng vẫn để tái diễn mùi hôi, UBND phường đã có báo cáo gửi các cơ quan chuyên môn của tỉnh để phối hợp kiểm tra, có biện pháp chế tài mạnh tay hơn", đại diện UBND phường Rạch Giá thông tin.

Về phía cơ quan chuyên môn, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh của người dân về hoạt động của cơ sở sản xuất nước mắm Hương Hương Giang.

Theo vị đại diện này, đối với các cơ sở sản xuất chế biến thủy sản, nước mắm nằm xen kẽ trong khu dân cư, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường yêu cầu rất chặt chẽ về khoảng cách an toàn cũng như hệ thống thu gom, xử lý mùi hôi, nước thải.

"Việc cơ sở đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa khắc phục triệt để tình trạng phát tán mùi hôi là dấu hiệu của việc tái phạm hoặc không thực hiện nghiêm biện pháp khắc phục hậu quả. Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với chính quyền phường Rạch Giá tổ chức kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất và hệ thống xử lý môi trường tại cơ sở Hương Hương Giang.

Nếu phát hiện tiếp tục vi phạm quy chuẩn về khí thải, mùi hôi, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, kể cả áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc kiến nghị lộ trình di dời vào cụm công nghiệp tập trung để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.

Việc cơ sở từng bị xử phạt nhưng người dân vẫn tiếp tục phản ánh tình trạng mùi hôi cho thấy những biện pháp khắc phục trước đây chưa giải quyết dứt điểm vấn đề. Người dân phường Rạch Giá mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá lại hệ thống xử lý môi trường của cơ sở, có biện pháp xử lý phù hợp nếu phát hiện vi phạm, bảo đảm môi trường sống và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.