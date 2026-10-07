Cơ sở mới 253 tỷ đồng nâng cao năng lực y tế khu vực Bắc Hà

Được khánh thành vào tháng 5/2026, công trình Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà có tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh. Các khu khám bệnh, điều trị nội trú, chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu và hồi sức tích cực được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Bắc Hà và các địa phương lân cận.

Cơ sở mới tạo điều kiện phát huy năng lực của đội ngũ bác sĩ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong khu vực. Với người dân vùng cao, việc được điều trị gần nhà giúp giảm thời gian đi lại và chi phí chăm sóc.

Công trình có tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh.

Theo ông Phạm Nhật Tuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà, để bảo đảm hoạt động tại cơ sở mới, Trung tâm tập trung bố trí nhân lực hợp lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị phục vụ người bệnh.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ của Trung tâm đã triển khai nhiều kỹ thuật như phẫu thuật nội soi, thận nhân tạo, nội soi tiêu hóa. Điều kiện làm việc tốt hơn giúp đơn vị phát huy năng lực chuyên môn, tiếp nhận chuyển giao và phát triển thêm các kỹ thuật điều trị.

Lãnh đạo xã Bắc Hà thăm hỏi bệnh nhân tại cơ sở mới.

Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Hà cho biết, cơ sở mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân Bắc Hà và khu vực lân cận. Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại địa phương, hạn chế khó khăn do phải chuyển tuyến khám, chữa bệnh.

Việc đầu tư, đưa Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà vào hoạt động tại cơ sở mới thể hiện sự quan tâm của tỉnh Lào Cai đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là tại vùng cao.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Cơ sở vật chất đồng bộ, gắn với nâng cao năng lực đội ngũ bác sĩ, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại địa phương; qua đó, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.