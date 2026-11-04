Cơ sở lưu trữ máu tại Pháp bị tin tặc tấn công, giới chức vào cuộc điều tra

Cơ quan Máu Quốc gia Pháp (EFS) cho biết, ngày 2/11, các ngưỡng nhiệt độ và chế độ rã đông tại 3 cơ sở bảo quản huyết tương đông lạnh của họ đã được điều chỉnh lên mức cao bất thường.

Giới chức Pháp cho biết một cuộc tấn công mạng nhằm vào nhiều cơ sở lưu trữ máu đã tìm cách đẩy nhiệt độ bảo quản lên mức cực cao. Ảnh: AFP

EFS khẳng định: “Chưa ghi nhận bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe và không có chế phẩm máu nào bị hư hỏng hoặc thất thoát.”

Theo thông cáo của EFS, các sản phẩm được lưu trữ tại những cơ sở này bao gồm túi huyết tương phục vụ truyền máu và huyết tương dùng để sản xuất dược phẩm. Toàn bộ số huyết tương nói trên đã được chuyển đến địa điểm bảo quản khác hoặc được áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn.

“Hệ thống giám sát và cảnh báo đã nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu bất thường, giúp nhân viên kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm không có chế phẩm máu hoặc mẫu xét nghiệm nào bị ảnh hưởng”, EFS cho biết.

EFS đồng thời khẳng định hoạt động tiếp nhận hiến máu và phân phối các chế phẩm máu vẫn diễn ra bình thường, không bị gián đoạn, qua đó bảo đảm duy trì nguồn cung phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện và cơ sở y tế.

Hiện Cơ quan An ninh mạng Quốc gia Pháp (ANSSI) và Bộ Y tế nước này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, hàng loạt siêu thị tại nhiều quốc gia châu Âu cũng ghi nhận nhiệt độ trong các tủ lạnh và tủ đông tăng cao bất thường do hệ thống điều khiển bị tin tặc xâm nhập và thao túng từ xa, khiến nhiều sản phẩm đông lạnh bị hư hỏng.