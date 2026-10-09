Cơ sở karaoke hoạt động quá thời gian quy định bị phạt đến 30 triệu đồng

Theo Công an TP. Hải Phòng, dịch vụ karaoke là loại hình giải trí phổ biến, nhưng hành vi cố tình kinh doanh quá giờ quy định của một số chủ cơ sở vì lợi nhuận đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Theo quy định của pháp luật, cơ sở karaoke không được hoạt động từ 00 giờ đến 08 giờ sáng hôm sau. Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân/hộ kinh doanh và từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc vi phạm.

Trong quá trình hoạt động, cơ sở karaoke nếu không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan có thể gây ra hệ lụy anh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự như: Gây ô nhiễm tiếng ồn (âm thanh công suất lớn ban đêm làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền nghỉ ngơi của người dân); nguy cơ cháy, nổ cao (việc đối phó lực lượng chức năng bằng cách khóa cửa, tắt đèn khiến công tác thoát nạn và cứu hộ cực kỳ khó khăn khi xảy ra sự cố).

Công an phường An Biên, TP. Hải Phòng tuyên truyền pháp luật đến các cơ sở karaoke, cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, việc hoạt động quá thời gian cho phép, vi phạm các quy định của pháp luật còn tiềm ẩn tệ nạn xã hội (đêm muộn là thời điểm dễ bị lợi dụng để tụ tập sử dụng ma túy, bóng cười, cờ bạc hoặc mại dâm); gây mất trật tự công cộng (khách hát ra về lúc rạng sáng trong tình trạng say xỉn dễ phát sinh mâu thuẫn, xích mích, va chạm giao thông)...

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP. Hải Phòng đề nghị các chủ cơ sở karaoke chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không hoạt động quá giờ.

Đồng thời, người dân khi phát hiện cơ sở vi phạm cần kịp thời thông báo cho Công an địa phương để kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.