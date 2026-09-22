Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tự chủ xác định số lượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh có phương thức tuyển sinh riêng

Theo Quy chế, người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tự chủ xác định số lượng tuyển sinh hằng năm theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo, trên cơ sở năng lực, điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng.

Số lượng tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề là tổng số lượng tuyển sinh các loại hình đào tạo tại trụ sở chính, phân hiệu và các địa điểm khác (nếu có). Số lượng thực tuyển hằng năm theo từng nhóm ngành, nghề không vượt quá 120% số lượng kế hoạch được xác định từ đầu năm.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được điều chỉnh số lượng tuyển sinh trong năm giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề đào tạo theo Danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ GD-ĐT ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và năng lực đào tạo của nhà trường.

Tuyển sinh các ngành, nghề đào tạo trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về số lượng và phương thức tuyển sinh.

Để xác định số lượng tuyển sinh, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phải có phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, thực nghiệm; phòng hoặc xưởng thực hành, thực tập đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo. Cơ sở cũng phải có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo từng nhóm ngành, nghề và đội ngũ giảng viên, giáo viên, người dạy nghề đủ về số lượng, đáp ứng tiêu chuẩn nhà giáo theo từng trình độ đào tạo.

Hoạt động đào tạo nghề tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương

Công khai thông tin trước tuyển sinh

Quy chế mới yêu cầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo từng năm, gửi cơ quan chủ quản và Sở GD-ĐT tại địa phương nơi đặt trụ sở chính, đồng thời cập nhật thông tin về kế hoạch tuyển sinh lên hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

Kế hoạch tuyển sinh xác định trong năm được phép điều chỉnh tối đa 02 lần vào ngày 31 tháng 6 và ngày 31 tháng 10 hàng năm (nếu có).

Trước khi tổ chức tuyển sinh, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện đăng ký thông tin về chương trình đào tạo và các điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình đào tạo lên hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp.

Các thông tin phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ sở và các phương tiện truyền thông phù hợp, gồm: giới thiệu về cơ sở đào tạo, các chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, thời gian khóa học, văn bằng/chứng chỉ được cấp, địa điểm học tập và kết quả kiểm định chất lượng cơ sở (nếu có).

Cơ sở cũng phải thông tin về mức thu học phí đối với từng ngành, nghề đào tạo, chương trình đào tạo; các khoản thu dịch vụ khác cho từng kỳ học, năm học và khóa học; chính sách học bổng, miễn giảm, hỗ trợ học phí; điều kiện học tập, ký túc xá và các chính sách hỗ trợ khác dành cho người học.

Bên cạnh đó là thông tin về kế hoạch, phạm vi và các đợt tuyển sinh trong năm; thời gian nhận hồ sơ, số lượng, đối tượng, điều kiện, chuẩn đầu vào và hình thức tuyển sinh đối với từng nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo.

Được lựa chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp

Về thời gian, Thông tư mới cho phép tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp được thực hiện một hoặc nhiều đợt trong năm; thời gian tuyển sinh giáo dục trung học nghề thực hiện phù hợp với tuyển sinh cấp trung học phổ thông. Thời gian tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả tuyển sinh hằng năm được tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.

Đối với trình độ cao đẳng, đối tượng tuyển sinh gồm người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên; người có bằng tốt nghiệp trung học nghề; người có bằng tốt nghiệp trung cấp; người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được sử dụng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông phù hợp với ngành, nghề dự tuyển.

Đối với trình độ trung cấp, đối tượng tuyển sinh gồm người có bằng tốt nghiệp trung học nghề; người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên hoặc có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông; người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, người đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở được dự tuyển theo quy định.

Đối với giáo dục trung học nghề, đối tượng tuyển sinh là người hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc tương đương.

Đối tượng tuyển sinh các ngành, nghề đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao thực hiện theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo các ngành, nghề đặc thù do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được đăng ký dự tuyển. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nếu dùng ngân sách nhà nước đi học phải được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự, nếu được thủ trưởng từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên cho phép, được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân; nếu trúng tuyển phải nhập học ngay trong năm đó. Trường hợp vì yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thì được bảo lưu trong thời gian một năm kể từ ngày có thông báo nhập học.

Thí sinh là người nước ngoài tham gia dự tuyển phải đáp ứng điều kiện quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Hiệu trưởng nhà trường căn cứ kết quả học tập văn hóa bậc phổ thông tương ứng với trình độ đào tạo dự tuyển, kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào học.

Đáng chú ý, hình thức tuyển sinh đối với từng trình độ, ngành, nghề đào tạo do hiệu trưởng nhà trường quyết định, gồm xét tuyển; thi tuyển; kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp và bản sao các loại giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu cụ thể của các trường đối với từng trình độ đào tạo và hình thức tuyển sinh. Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc trên trang thông tin điện tử của các trường.

Xem chi tiết Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT ngày 18/9/2026 TẠI ĐÂY