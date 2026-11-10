Cơ sở giáo dục được tự công nhận mức độ triển khai Đề án tiếng Anh

Học sinh Hà Nội thi tranh biện bằng tiếng Anh. Ảnh: CTV

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 10-11. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19-12-2026.

Xem nội dung Thông tư tại đây: thong-tu-so-94.pdf

Thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí riêng đối với 5 loại hình cơ sở giáo dục, gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Mức độ triển khai được chia thành 3 mức, theo nguyên tắc kế thừa và phát triển. Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mức này. Muốn đạt Mức độ 2, cơ sở phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Mức độ 1 và các yêu cầu bổ sung của Mức độ 2. Tương tự, Mức độ 3 được xác định khi cơ sở đã đạt Mức độ 2 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bổ sung. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Mức độ 1 thì chưa được xác định mức độ triển khai.

Việc đánh giá được thực hiện thông qua quy trình tự đánh giá tại cơ sở giáo dục. Người đứng đầu thành lập Hội đồng tự đánh giá; tổ chức thu thập, cập nhật, phân tích thông tin, dữ liệu, minh chứng và đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí để xác định mức độ đáp ứng.

Sau khi hoàn thành quy trình, nếu cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức tương ứng, người đứng đầu quyết định tự công nhận và chịu trách nhiệm về quyết định này. Kết quả được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định.

Thông tư cũng quy định việc tự đánh giá được thực hiện theo chu kỳ, gắn với hoạt động quản trị, quản lý và chuyên môn của cơ sở giáo dục. Hằng năm, các đơn vị rà soát, cập nhật dữ liệu, tiến độ và những nội dung cần cải thiện, nhưng không phải thực hiện lại toàn bộ quy trình tự đánh giá.

Một điểm đáng chú ý khác là thông tin, dữ liệu, hồ sơ đã được cập nhật, lưu trữ trên cơ sở dữ liệu ngành hoặc hệ thống quản lý của cơ sở giáo dục được khai thác, sử dụng chung, không phải cung cấp lại. Kết quả đánh giá phải dựa trên thông tin xác thực, có thể kiểm chứng và phản ánh đúng thực trạng triển khai.

Đặc biệt, kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai không được sử dụng để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại thi đua đối với cơ sở giáo dục. Đối với nhà giáo, kết quả này cũng không được dùng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.