Cơ sở giáo dục có quy mô cả trăm lớp và bài toán quản lý sau sáp nhập

Quy mô trường học tăng nhanh đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành, bảo đảm hoạt động dạy và học thông suốt, hiệu quả. Trước thực tế này, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng củng cố đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị trường học.

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, Khánh Hòa là địa phương đứng thứ hai cả nước về số lượng cơ sở giáo dục có quy mô trên 100 lớp.

Linh hoạt trong quản lý

Thống kê cho thấy, Khánh Hòa có 21 cơ sở giáo dục có quy mô trên 100 lớp, gồm 1 trường mầm non, 14 trường tiểu học và 6 trường trung học cơ sở. Các trường tập trung chủ yếu tại một số xã, phường có mật độ dân số đông như các phường Nha Trang, Phan Rang, Tây Nha Trang, các xã Ninh Phước, Phước Hậu, Phước Hữu… Trong đó, trường mầm non có quy mô lớn nhất gồm 11 phân hiệu, 124 lớp với 2.795 trẻ; trường tiểu học lớn nhất có 12 phân hiệu, 287 lớp với 10.567 học sinh; trường trung học cơ sở lớn nhất có 6 phân hiệu, 205 lớp với 8.945 học sinh.

Trường Tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang) hiện có 12 phân hiệu với 287 lớp, hơn 10.500 học sinh. Hơn 2 tháng sau sáp nhập, nhà trường cơ bản khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên giữa các điểm trường. Trong công tác quản trị, ban giám hiệu chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả điều hành.

Bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang cho biết, các giáo viên chuyên trách như Tin học, Tiếng Anh, Mỹ thuật… được điều tiết phù hợp giữa các điểm trường. Một số trường trước đây thiếu giáo viên Tiếng Anh nay đã được bổ sung. Đối với môn Tin học, học sinh được học tại các phòng máy của nhà trường mà không phải huy động nguồn xã hội hóa như trước. Đáng chú ý, nhà trường đã xây dựng hệ thống thông tin về bếp ăn bán trú, tạo điều kiện để phụ huynh và lãnh đạo phường giám sát, kiểm tra suất ăn hằng ngày. Các cuộc họp tổ chuyên môn, giao nhiệm vụ được triển khai chủ yếu theo hình thức trực tuyến, góp phần giảm thời gian đi lại và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phân hiệu.

Tại Trường Trung học cơ sở Tây Nha Trang (phường Tây Nha Trang), quy mô quản lý hiện gồm 5 phân hiệu, 125 lớp với 5.450 học sinh. Việc quản lý các cơ sở phân tán về địa lý khiến khối lượng công việc và số lượng đầu mối phối hợp tăng lên. Ban giám hiệu phải dành nhiều thời gian cho công tác quản trị chung, điều phối hoạt động giữa các phân hiệu và xử lý những vấn đề phát sinh. Vì vậy, thời gian dành cho kiểm tra chuyên môn trực tiếp, dự giờ, thăm lớp và nắm bắt tình hình giáo viên, học sinh còn hạn chế.

Ông Nguyễn Anh Hữu, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tây Nha Trang chia sẻ, dù số lớp và học sinh tăng lớn nhưng các điểm trường, phân hiệu vẫn duy trì địa điểm dạy học hiện có. Học sinh được bảo đảm học tập gần nơi sinh sống, thuận tiện đi lại, không phải thay đổi so với năm học trước. Từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, nhà trường không phát sinh tình trạng quá tải, thiếu chỗ học; hoạt động dạy và học được duy trì ổn định.

Cùng với việc duy trì tổ chức dạy học, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và điều hành các hoạt động chuyên môn. Qua đánh giá bước đầu, hoạt động của các phân hiệu cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Hoàn thiện thể chế và hạ tầng số

Thực tế vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cho thấy, bên cạnh những kết quả bước đầu, một số địa phương vẫn gặp khó khăn trong công tác quản trị và điều hành. Đối với tổ chức bếp ăn bán trú, những vấn đề cần quan tâm là kiểm soát đơn vị cung cấp, kiểm tra quy trình bảo quản thực phẩm, chia suất ăn và lưu mẫu theo quy định. Cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm hoạt động giữa trường chính và các phân hiệu cũng chưa đồng bộ. Những hạn chế này đòi hỏi địa phương tiếp tục đầu tư, bổ sung nguồn lực nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục, an toàn trường học và quyền lợi của học sinh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Theo đó, dự kiến tăng số lượng kế toán, tổ phó chuyên môn, giáo viên phụ trách công tác Đội… tương ứng với quy mô trường, lớp sau sắp xếp. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường nhân lực, giúp các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động hiệu quả hơn khi quy mô quản lý ngày càng lớn.

Để ổn định công tác dạy và học trong năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa phối hợp với chính quyền cấp xã chú trọng củng cố, bố trí đội ngũ giữa các cơ sở giáo dục. Những địa bàn khó khăn, trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu được ưu tiên bố trí giáo viên và nhân sự hỗ trợ. Các nhà trường cũng được yêu cầu phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với năng lực từng người, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Đồng thời, chế độ, chính sách đối với viên chức chịu tác động từ việc sắp xếp được thực hiện đầy đủ.

Cùng với nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực quản lý, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các phân hiệu, hỗ trợ ban giám hiệu theo dõi và điều hành hoạt động nhà trường kịp thời, hiệu quả.

Theo ông Lê Đình Thuần, mục đích cuối cùng của việc sắp xếp trường, lớp là bảo đảm học sinh được học tập thuận lợi, an toàn; đội ngũ nhà giáo được bố trí hợp lý; nhà trường được quản trị hiệu quả và chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Do đó, để đánh giá toàn diện hiệu quả vận hành các trường có quy mô lớn, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương trong tỉnh cần thêm thời gian; đồng thời tiếp tục đầu tư, bổ sung đồng bộ các nguồn lực, chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành.

Sau khi kết thúc năm học, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, đánh giá và điều chỉnh quy mô tổ chức trường, lớp phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm việc sắp xếp không chỉ đáp ứng yêu cầu tinh gọn đầu mối mà còn nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả giáo dục.