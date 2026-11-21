Trụ sở Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Ảnh: WSJ.

Theo CNN ngày 20/11, các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết một cơ sở dữ liệu quan trọng của FBI có dấu hiệu bị tin tặc xâm nhập.

Hệ thống bị nghi bị xâm nhập là Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (National Crime Information Center, NCIC), một nền tảng chia sẻ thông tin thiết yếu giữa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương.

NCIC được sử dụng trên phạm vi toàn nước Mỹ để trao đổi dữ liệu liên quan đến lệnh bắt giữ, thông tin tội phạm và hồ sơ phục vụ công tác rà soát lý lịch.

Đây là một trong những hệ thống thông tin quan trọng nhất mà lực lượng cảnh sát Mỹ dựa vào trong quá trình điều tra, truy bắt nghi phạm và phối hợp hoạt động giữa các địa phương.

Nếu thông tin về vụ xâm nhập được xác nhận, đây sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng vào hệ thống an ninh dữ liệu của Mỹ.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra trong bối cảnh hàng loạt hệ thống dịch vụ quan trọng tại Mỹ liên tiếp gặp trục trặc trong thời gian gần đây. Những lĩnh vực bị ảnh hưởng bao gồm ngân hàng, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và hệ thống kiểm soát không lưu thuộc Cục Hàng không Liên bang (FAA).

Logo của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia Mỹ (NCIC) nghi bị tin tặc xâm nhập. Ảnh: FBI.

FBI liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công mạng

Hồi tháng 9 năm nay, một nhóm tin tặc mang tên ShinyHunters đã tiến hành cuộc tấn công mạng nhằm vào website tuyển dụng của FBI, nhắm đến những dữ liệu cá nhân nhạy cảm liên quan đến nhân viên cơ quan này.

CNN từng đưa tin sau vụ việc, một số nhân viên FBI cho biết họ thậm chí không biết liệu bản thân có nằm trong nhóm bị ảnh hưởng hay không. Họ cũng bày tỏ thất vọng trước những biện pháp và nguồn lực bảo vệ an ninh mà cơ quan chức năng cung cấp cho các nạn nhân.

Nếu vụ việc lần này được xác nhận, đây sẽ là sự cố an ninh mạng nghiêm trọng thứ hai liên quan đến FBI chỉ trong vài tháng.

ShinyHunters - nhóm tin tặc từng tấn công website tuyển dụng của FBI. Ảnh: Zaobao.

Điều đáng lo không chỉ là dữ liệu bị đánh cắp

Các cựu quan chức FBI nói với CNN rằng NCIC là một trong những hệ thống chia sẻ thông tin quan trọng nhất đối với lực lượng thực thi pháp luật Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến họ lo ngại không đơn thuần là khả năng tin tặc đánh cắp những dữ liệu nhạy cảm.

Rủi ro nghiêm trọng hơn nằm ở khả năng tin tặc can thiệp, sửa đổi hoặc phá hoại tính chính xác của thông tin mà cảnh sát đang sử dụng. Nếu dữ liệu về lệnh bắt giữ, hồ sơ tội phạm hoặc thông tin nhận dạng bị thay đổi, hậu quả có thể vượt xa một vụ rò rỉ dữ liệu thông thường.

Những thông tin sai lệch có thể khiến cảnh sát xác định nhầm đối tượng, bỏ sót nghi phạm hoặc đưa ra quyết định nghiệp vụ dựa trên dữ liệu không chính xác.

Nói cách khác, nguy cơ lớn nhất không chỉ là tin tặc biết được cảnh sát đang nắm giữ thông tin gì, mà còn là khả năng chúng làm sai lệch chính những thông tin mà lực lượng thực thi pháp luật tin cậy.

Hiện chưa có thông tin công khai xác nhận phạm vi xâm nhập, số lượng dữ liệu bị ảnh hưởng hoặc danh tính thủ phạm.

NCIC là hệ thống thông tin tội phạm quốc gia rất quan trọng phục vụ hàng nghìn cơ quan thực thi pháp luật trên toàn nước Mỹ. Ảnh: WSJ.

NCIC là hệ thống thông tin rất quan trọng

NCIC là hệ thống thông tin tội phạm quốc gia do FBI quản lý, đi vào hoạt động từ năm 1967. Đây không đơn thuần là một cơ sở dữ liệu lưu trữ hồ sơ của FBI. Nó là mạng lưới chia sẻ thông tin phục vụ hàng nghìn cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ. Cảnh sát địa phương, cảnh sát tiểu bang, cơ quan liên bang và các đơn vị có thẩm quyền có thể truy vấn dữ liệu phục vụ hoạt động nghiệp vụ.

Một số nhóm thông tin quan trọng trong NCIC gồm:

Hồ sơ truy nã và lệnh bắt: Thông tin về những người đang bị truy tìm hoặc có lệnh bắt còn hiệu lực.

Thông tin người mất tích: Hồ sơ những người mất tích, bao gồm các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp.

Dữ liệu nhận dạng: Thông tin liên quan đến người bị truy nã, người bị kết án và một số đối tượng thuộc diện theo dõi.

Thông tin tài sản bị mất hoặc đánh cắp: Ô tô, phương tiện, vũ khí và các tài sản khác được báo mất hoặc bị đánh cắp.

Thông tin phục vụ điều tra: Những dữ liệu nghiệp vụ được các cơ quan có thẩm quyền cập nhật và tra cứu.

Tóm lại, khi cảnh sát Mỹ kiểm tra một người hoặc phương tiện trong quá trình tuần tra, NCIC có thể là một trong những hệ thống được truy vấn để xác định người đó có đang bị truy nã, có lệnh bắt hay tài sản có nằm trong danh sách bị đánh cắp hay không.

Vì sao vụ xâm nhập NCIC đặc biệt nguy hiểm?

Theo tài liệu của FBI, NCIC có cấu trúc gồm 21 nhóm dữ liệu, trong đó 14 nhóm về con người và 7 nhóm về tài sản. Cơ sở dữ liệu này không chỉ lưu thông tin truy nã mà còn bao gồm nhiều hồ sơ nhạy cảm.

Một số dữ liệu đáng chú ý: Người đang bị truy nã; người mất tích; người bị truy nã từ nước ngoài; người có tiền sử hoặc nguy cơ bạo lực; thông tin liên quan đến băng nhóm; người bị xác định hoặc nghi ngờ có liên quan đến khủng bố; lệnh bảo vệ trong các vụ bạo lực gia đình; xe cộ bị đánh cắp; súng bị mất, đánh cắp hoặc thu hồi…

Đáng lưu ý, hồ sơ cá nhân có thể chứa tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, đặc điểm nhận dạng, ảnh, thông tin giấy phép lái xe và một số dữ liệu sinh trắc học hoặc nhận dạng khác, tùy loại hồ sơ.

FBI từng công bố rằng vào thời điểm năm 2017, NCIC có khoảng 12 triệu hồ sơ đang hoạt động và xử lý trung bình 14 triệu lượt truy vấn mỗi ngày.

Nếu tin tặc thực sự xâm nhập được NCIC sẽ gây hậu quả khôn lường. Ảnh: Zaobao.

Các kịch bản rủi ro nếu tin tặc thực sự xâm nhập được NCIC

Đây là phần đáng quan tâm nhất về phương diện an ninh quốc gia.

Đánh cắp dữ liệu nghiệp vụ: Tin tặc có thể thu thập thông tin về những người đang bị truy nã, đối tượng tình nghi, người mất tích, nhân chứng hoặc các hồ sơ nhạy cảm khác. Nếu dữ liệu bị phát tán, sẽ gây hậu quả nghiêm trọng: Làm lộ danh tính những người đang được bảo vệ; tiết lộ thông tin phục vụ điều tra; tạo điều kiện cho tội phạm nhận diện những người đang bị cơ quan chức năng theo dõi, khai thác thông tin cá nhân để lừa đảo, tống tiền hoặc đe dọa.

Sửa đổi hoặc làm sai lệch dữ liệu: Đây có thể là tình huống nguy hiểm hơn cả đánh cắp dữ liệu, có thể khiến cảnh sát bắt nhầm người, bỏ lọt nghi phạm hoặc gặp nguy hiểm khi tiếp cận đối tượng.

Làm gián đoạn hệ thống chia sẻ thông tin toàn quốc: Nếu tin tặc có khả năng phá hoại hoặc làm tê liệt NCIC, các cơ quan thực thi pháp luật có thể gặp khó khăn khi xác minh thông tin trong thời gian thực.

Đặc biệt, các vụ án liên quan đến nhiều bang sẽ chịu ảnh hưởng vì cảnh sát không thể nhanh chóng đối chiếu dữ liệu giữa các địa phương.

Tuy nhiên, các kịch bản trên đều là những nguy cơ có thể xảy ra, chưa phải thiệt hại đã được xác nhận trong vụ việc hiện tại.

Theo Zaobao, Sina