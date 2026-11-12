Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách

Trả lời một số câu hỏi của đại biểu liên quan đến dữ liệu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, Đại tướng Lương Tam Quang cho hay, hiện nay đã hoàn thành 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu theo Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Bên cạnh đó, đã hoàn thành 80/104 các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Bộ Công an đang quản lý Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và đã đưa vào vận hành từ tháng 8/2025. Cơ sở dữ liệu dân cư đã kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương.

“Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thời gian vừa qua theo dõi, đã phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin, theo đánh giá ước tính tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước”, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, về ứng dụng VNeID, hiện có hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử của công dân và với 85 tiện ích đã trên VNeID. Từ ngày 29/5/2026, Bộ Công an tiếp nhận vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia; đã kết nối với 16/16 bộ, ngành, 34/34 địa phương và tiếp nhận gần 35 triệu hồ sơ và đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, thực hiện Nghị quyết 57, Bộ Công an là cơ quan thường trực, đang tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương để xử lý dứt điểm việc làm sạch dữ liệu. Bộ Công an đã thành lập các Tổ công tác và sẽ cử các Tổ công tác phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong vấn đề làm sạch dữ liệu trên tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo đánh giá được an ninh, an toàn hệ thống của các bộ, ngành, địa phương được kết nối về Trung tâm dữ liệu. Dự kiến quý 2 năm 2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ hoàn thiện để đưa vào thực hiện.

Đối với dữ liệu, Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu rõ các nguyên tắc thực hiện, như: nguyên tắc “khai một lần, dùng nhiều lần; đã có dữ liệu thì không được yêu cầu cung cấp thêm; dữ liệu phải được chia sẻ, dùng chung.

Nhấn mạnh nguyên tắc quản lý dữ liệu là “chính xác và toàn vẹn dữ liệu, bảo mật và an toàn, minh bạch và kiểm toán, mọi hoạt động xử lý dữ liệu và thay đổi dữ liệu đều phải ghi lại và phải đảm bảo tiêu chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, những vấn đề nêu trên đã được hoàn thiện trong Luật Dữ liệu và trong các nghị định hướng dẫn về dữ liệu. Bộ Công an cũng dựa trên các nguyên tắc trên và đang hoàn thiện, thực hiện để đảm bảo cơ chế buộc các cơ quan phải chấm dứt yêu cầu người dân kê khai, nộp lại thông tin.

“Với vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57, trách nhiệm của chúng tôi là đôn đốc và chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, gắn với sản phẩm và hiệu quả thực tế. Trong quá trình phát triển phải đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn. Về nguyên tắc, chúng tôi là cơ quan thường trực, chúng tôi sẽ không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, chỉ quản trị trên hiệu quả và có trách nhiệm để thúc đẩy việc này”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.