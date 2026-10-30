Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức dự kiến gồm những gì?

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung về dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19-1-2026 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó, Điều 5 của dự thảo Nghị định quy định về dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm:

- Dữ liệu phản ánh thông tin cơ bản về bản thân, bao gồm các thông tin để xác định danh tính, thành phần xuất thân, định danh cán bộ, công chức, viên chức;

- Dữ liệu phản ánh thông tin quan hệ gia đình;

- Dữ liệu phản ánh thông tin lịch sử bản thân;

- Dữ liệu phản ánh thông tin về tuyển dụng, bầu cử, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, thôi việc, nghỉ hưu;

- Dữ liệu phản ánh thông tin về học vấn, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo; quá trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm lý luận chính trị; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc;

- Dữ liệu phản ánh thông tin về cơ quan, đơn vị làm việc; vị trí việc làm; chức danh, chức vụ; tiền lương cơ bản, phụ cấp lương; đánh giá, xếp loại chất lượng; thi đua, khen thưởng; kỷ luật;

- Dữ liệu phản ánh thông tin về việc tham gia tổ chức chính trị;

- Dữ liệu phản ánh thông tin về việc đã từng tham gia lực lượng vũ trang;

- Dữ liệu phản ánh thông tin về kinh tế bản thân;

- Dữ liệu phản ánh thông tin về tình trạng sức khỏe và các thông tin khác phản ánh quá trình công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất bổ sung dữ liệu về tình trạng sức khỏe, tiền lương trong hồ sơ cán bộ, công chức. Ảnh minh họa: VGP

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ: Các dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều này và dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được quy định cụ thể tại phụ lục kèm theo Nghị định này. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Bộ Nội vụ cụ thể hóa trong tổ chức phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia đáp ứng yêu cầu quản lý. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chủ động điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đề xuất hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức có giá trị pháp lý như hồ sơ giấy

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức cũng quy định: Thành phần hồ sơ điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có giá trị pháp lý như thành phần hồ sơ giấy, được sử dụng thay thế các thành phần hồ sơ giấy trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền.

Trường hợp do yêu cầu nghiệp vụ phải sử dụng hồ sơ giấy, cơ quan quản lý hoặc cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức khai thác, trích xuất từ hồ sơ điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, chuyển đổi sang bản giấy để sử dụng. Việc chuyển đổi sang bản giấy từ hồ sơ điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, ghi rõ nguồn thông tin, thời điểm, tổ chức, cá nhân khai thác. Cán bộ, công chức, viên chức không phải chuẩn bị lại các thành phần hồ sơ đã có trong hồ sơ điện tử.