Có 'sổ đỏ' nhưng gần hai thập kỷ vẫn chưa nhận được đất

Tuyến đường thi công dở dang, cử tri Bắc Bình phản ánh

Lời cuối của người chồng quá cố

Cử tri xã Bắc Bình đang bức xúc về tình trạng một con đường thi công dở dang ở phía Tây Chợ Lầu của xã. Họ cũng đặc biệt quan tâm đến câu chuyện buồn về đất đai của một gia đình cán bộ trong ngành công an có liên quan ở đây.

Chuyện bắt đầu vào năm 2006, UBND huyện Bắc Bình cũ, nay là xã Bắc Bình ra quyết định quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Xuân Quang, khu dân cư TD4 thuộc dự án Chỉnh trang trung tâm huyện.

Sau đó, huyện ra quyết định thu hồi đất của một số hộ dân có đất trong dự án để phân lô bán đất nền cho những ai có nhu cầu. Ông Lê Đình Sâm (SN 1960) là cán bộ Công an huyện Bắc Bình (ngụ ở đường Chu Văn An, thị trấn Chợ Lầu) đã đăng ký mua 2 lô thuộc khu dân cư TD4 ở phía Tây chợ Bắc Bình. Khi đó, ông vừa thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” trong lúc xử lý một vụ tai nạn giao thông, bị người vi phạm tấn công bằng dao.

Mỗi lô 118,2 m2 đứng tên ông và con trai Lê Huy Dũng. Năm 2008, gia đình ông làm thủ tục đất đai đóng gần 90 triệu đồng mỗi lô cho nhà nước và nhận sổ đỏ.

Gia đình ông Sâm nhận 2 sổ đỏ

Cầm sổ đỏ trong tay, gia đình ông chắc mẩm rằng, đất đã có sổ rồi thì không lo, khi nào có đất nhận cũng được và chỉ thỉnh thoảng liên hệ với UBND huyện xem chừng nào giao đất. Mãi đến năm 2013, không thấy huyện giao đất, ông Sâm nóng lòng liên hệ UBND huyện đề nghị giao đất, mới biết đất nhà mình còn đang trên giấy. Đất thực địa chưa có vì dự án chưa hoàn thành công tác đền bù giải tỏa.

Theo danh sách những người mua đất ở khu dân cư Xuân Quang, khu dân cư TD4, nhiều người mua đất ở đây đã được giao đất, chỉ còn một số trường hợp chưa giao do vướng giải tỏa đền bù, trong đó có hộ ông Sâm.

Năm 2015, UBND huyện Bắc Bình nhận được Công văn 908 của UBND tỉnh cho phép huyện hoán đổi đất, thoái trả tiền đối với các trường hợp thuộc diện đã nộp tiền sử dụng đất, nhận sổ đỏ nhưng không có đất giao. Nhiều trường hợp được lên danh sách theo công văn này, nhưng hộ ông Sâm lại không nằm trong danh sách.

Ông Sâm tiếp tục liên hệ, vẫn nhận được câu trả lời của cán bộ địa chính: “Cứ từ từ rồi sẽ giao, anh lo gì!”. Năm 2017, ông nghỉ hưu, vẫn với “công việc” đến UBND huyện đề nghị nhận được đất sớm xây nhà cho các con ra ở riêng, để không còn cảnh phải sống chen chúc trong ngôi nhà cấp 4. Cuối năm 2022, ông đã qua đời.

Bà Trịnh Thị Nhung, vợ ông Sâm cho biết trong nước mắt: “Trước khi mất, ông ấy nói với tôi cố gắng đến chính quyền địa phương đề nghị họ giao đất để cho các con ở ”.

Tiếp nối cuộc hành trình lấy lại đất

Ông Sâm hiện có 3 người con đều là cán bộ, công chức nhà nước, trong đó có 2 người con trai gồm ông Lê Huy Dũng đang là giáo viên Trường THPT xã Bắc Bình và một người là cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng. Ông Dũng cho biết: “Cả gia đình hiện đang gặp khó khăn về nhà ở. Gia đình tôi ở chung với mẹ, còn gia đình người em trai phải ở nhờ bên nhà cha mẹ vợ. Chúng tôi mong ngành chức năng quan tâm giao đất ở cho gia đình xây nhà ở, thỏa lòng ước nguyện của cha”.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, bà Nhung tiếp tục thay chồng đến UBND xã Bắc Bình đề nghị giao đất.

Khu dân cư TD4 ở phía Tây của Chợ Lầu, xã Bắc Bình.

Qua ghi nhận, khu dân cư TD4, đoạn đường thi công dở dang và đất của gia đình bà Nhung được cấp theo quy hoạch của huyện cũ, nằm trong phần đất của một hộ gia đình, chưa chấp nhận việc giải tỏa đền bù. Trưởng Phòng Kinh tế xã Bắc Bình Hắc Văn Quang Huy thông tin, UBND xã Bắc Bình đang rất quan tâm đến vấn đề này. Đây là một trong những vấn đề bức xúc ở địa phương nhiều năm qua. Xã đang xem xét đưa ra phương án giải quyết.