Cơ sở điều trị Methadone vận hành ổn định sau sắp xếp

Nhân viên y tế kiểm tra thuốc trước khi phát cho người bệnh tại Cơ sở điều trị Methadone Tích Lương.

Mỗi ngày, anh Đinh Văn Vinh, ở xã Phú Lương, đều đặn đến cơ sở điều trị Methadone uống thuốc theo lịch rồi trở về với công việc thường ngày. Sau khoảng 5 năm điều trị, anh nhận thấy sức khỏe ổn định hơn, việc uống thuốc không ảnh hưởng đến lao động và sinh hoạt. Điều khiến anh yên tâm là dù cơ sở có sự thay đổi về mô hình tổ chức, lịch điều trị của mình vẫn được duy trì như trước.

Với những người điều trị Methadone lâu dài, sự ổn định ấy có ý nghĩa không nhỏ. Bởi phía sau mỗi liều thuốc được uống đúng giờ là nỗ lực duy trì một nếp sống mới, là công việc cần được bảo đảm và những mối quan hệ gia đình, xã hội cần được vun đắp.

Tại Cơ sở điều trị Methadone xã Phú Lương, việc chuyển giao quản lý về Trạm Y tế xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính không làm xáo trộn hoạt động chuyên môn. Theo bác sĩ Lê Thị Mai, phụ trách chuyên môn của cơ sở, nhân lực và cơ sở vật chất được giữ nguyên, các hoạt động điều trị vẫn diễn ra bình thường từ đầu năm 2026 đến nay.

Hằng ngày, người bệnh đến uống thuốc theo quy định; việc khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe được thực hiện theo kế hoạch. Với những trường hợp gặp khó khăn do ốm đau, tai nạn hoặc phải nằm viện, nhân viên y tế hướng dẫn người nhà hoàn thiện thủ tục cần thiết để việc điều trị được tiếp tục. Sự quan tâm ấy giúp người bệnh có thêm điều kiện duy trì liệu trình, nhất là trong những thời điểm cuộc sống phát sinh trở ngại.

Nhân viên y tế tư vấn cho người bệnh tại Cơ sở điều trị Methadone Phú Lương.

Tại phường Tích Lương, cơ sở điều trị Methadone được chuyển về Trạm Y tế phường quản lý từ ngày 1/1/2026. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã bố trí cán bộ phụ trách, bổ sung hai bác sĩ và cử cán bộ tham gia tập huấn chuyên môn tại Trường Đại học Y Hà Nội. Đến nay, cơ sở đang điều trị cho 197 bệnh nhân, duy trì cấp phát thuốc tất cả các ngày trong tuần theo quy định.

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, sự phối hợp giữa ngành Y tế với chính quyền và lực lượng công an cơ sở có vai trò quan trọng trong vận động người bệnh duy trì điều trị, kịp thời hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ gián đoạn. Đây cũng là yếu tố giúp công tác điều trị không chỉ dừng ở việc cấp phát thuốc mà còn gắn với việc theo dõi, tư vấn và hỗ trợ người bệnh ổn định cuộc sống.

Nhu cầu tiếp cận dịch vụ ngay tại địa phương vẫn còn đáng kể. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp từ 59 trạm y tế, ghi nhận 1.616 người nghiện các chất dạng thuốc phiện có hồ sơ quản lý. Trong đó, 1.246 người đang phải đi điều trị Methadone tại địa bàn khác. 1.215 người được ghi nhận có nhu cầu tiếp cận điều trị tại xã, phường nơi sinh sống.

Đáng chú ý, 51 trong số 59 địa phương được khảo sát xác định việc triển khai cơ sở điều trị hoặc cấp phát thuốc Methadone tại trạm y tế là cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu này, việc đưa hoạt động điều trị về gần dân cần đi cùng với chuẩn bị đầy đủ các điều kiện chuyên môn.

Thực tế cho thấy, nhiều trạm y tế vẫn thiếu trang thiết bị phục vụ bảo quản, quản lý và cấp phát thuốc; nhân lực được đào tạo chuyên môn cũng chưa đồng đều.