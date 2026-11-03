Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Chiều 3/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng thông tin về quá trình quản lý, kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân.

Theo Sở GD&ĐT, trung tâm do ông Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư, được cho phép thành lập từ năm 2017, với chương trình giảng dạy tiếng Anh dành cho thiếu niên. Đơn vị từng có 3 cơ sở tại các đường Hải Phòng, Văn Tiến Dũng và Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng).

Đáng chú ý, ngày 28/8/2024, Sở GD&ĐT tiếp nhận phản ánh của công dân về việc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân tổ chức hoạt động tại địa chỉ 565 Nguyễn Tất Thành khi chưa được cấp phép.

Sau đó, Sở mời ông Trương Văn Thiên Tư làm việc để làm rõ các nội dung liên quan, trong đó có việc sử dụng giáo trình của Trường Prinberk Academy (nước ngoài), tổ chức dạy học cho học sinh THCS, THPT và hoạt động bán trú.

Qua các đợt kiểm tra tại hai cơ sở trên đường Hải Phòng và Nguyễn Tất Thành vào tháng 10 và tháng 11/2024, Sở GD&ĐT yêu cầu trung tâm chấm dứt việc phân công giảng dạy đối với giáo viên không bảo đảm tiêu chuẩn; công khai thông tin hoạt động, bảo đảm quyền lợi của người lao động và người học, đồng thời không tổ chức bán trú.

Trung tâm đã bị xử lý vi phạm hành chính và hoàn thành việc chấp hành xử phạt theo quy định.

Ngày 29/11/2024, Sở GD&ĐT phối hợp Công an TP Đà Nẵng làm việc với ông Trương Văn Thiên Tư, yêu cầu rà soát các cam kết bằng văn bản với phụ huynh, làm rõ hoạt động của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Trường Prinberk Academy là hai đơn vị không liên quan đến nhau, tránh gây nhầm lẫn về chương trình và nội dung giảng dạy.

Đến ngày 7/1/2026, Sở GD&ĐT ban hành quyết định giải thể Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân theo đề xuất của trung tâm.

Tháng 10/2026 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, mặc dù chỉ được Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho thiếu nhi, không được phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài, ông Tư vẫn tổ chức chương trình học toàn thời gian, theo hình thức homeschool (giáo dục tại nhà) mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi, với mức học phí từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Ông Trương Văn Thiên Tư đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của trung tâm, đồng thời đưa ra những thông tin sai sự thật, quảng bá Prinberk Academy như một chương trình giáo dục có uy tín để tạo lòng tin với phụ huynh.

Trụ sở Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân nay đã giải thể (ảnh CK).

Đọc lệnh khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư.

Liên quan đến quyền lợi học tập của học sinh từng theo học tại cơ sở của ông Trương Văn Thiên Tư, Sở GD&ĐT cho biết sẽ chỉ đạo UBND các xã, phường rà soát, hướng dẫn phụ huynh thực hiện thủ tục nhập học vào các cơ sở giáo dục phổ thông, bảo đảm quyền học tập của trẻ em theo quy định.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo thông tin ban đầu, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động tuyển sinh, đào tạo trái phép dưới danh nghĩa “Trường quốc tế Prinberk Academy - Hoa Kỳ” do Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 31/10/2017, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (trụ sở chính tại 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê; cơ sở 2 tại 208 Văn Tiến Dũng, phường Hòa Xuân; cơ sở 3 tại 617 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho phép thành lập do Trương Văn Thiên Tư làm Giám đốc. Trung tâm chỉ được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi; hoàn toàn không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông hay liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Tuy nhiên, từ năm 2019, Trương Văn Thiên Tư tự xưng là Hiệu trưởng Trường Prinberk Academy (địa chỉ tại Huntington Beach, bang California, Hoa Kỳ) để tổ chức tuyển sinh và dạy học toàn thời gian chương trình phổ thông theo mô hình “Homeschooling” cho hơn 200 học sinh từ 5-16 tuổi tại TP Đà Nẵng. Mức học phí được thu từ 7-8 triệu đồng/tháng/học sinh. Để che giấu hoạt động đào tạo trái phép, Trương Văn Thiên Tư quy định khi xuất hóa đơn thì ghi nội dung là “hỗ trợ giáo dục”, “vui chơi phát triển thể chất”.

Đến nay, bị can Trương Văn Thiên Tư đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.