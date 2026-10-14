Cơ sở dầu khí Saudi Aramco bị tấn công

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Theo Al Jazeera ngày 13-10, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết mảnh vỡ từ 2 tên lửa hành trình bị đánh chặn đã rơi xuống khu dân cư tại Riyadh.

Nhà chức trách cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen đứng sau vụ phóng. Hệ thống phòng không nước này cũng đánh chặn nhiều tên lửa và UAV khác.

Tại Dhahran, Bộ Năng lượng Saudi Arabia xác nhận vụ tấn công nhằm vào một tòa nhà hành chính của Aramco gây ra đám cháy nhỏ, nhưng không có người bị thương. Chưa có tổ chức hay lực lượng nào nhận trách nhiệm về vụ việc.

Tình hình an ninh bất ổn cũng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh được thông báo tiếp tục đình chỉ hoạt động đến hết ngày 17-10, trong khi một số chuyến bay tại các sân bay khác bị chậm hoặc hủy.

Đại sứ quán Mỹ yêu cầu nhân viên chính phủ phải được cấp phép đặc biệt trước khi sử dụng bất kỳ sân bay nào tại Saudi Arabia, đồng thời khuyến cáo công dân thận trọng trước nguy cơ tấn công và gián đoạn hàng không.

Các diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về an toàn dân thường, hoạt động vận tải và khả năng bảo vệ những cơ sở dầu khí chiến lược của Saudi Arabia.