Cơ sở đào tạo phải đẩy sớm lịch công bố phương án tuyển sinh 2027

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng sửa đổi, bổ sung năm 2027 dự kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tháng 11/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo công bố phương án tuyển sinh năm 2027 trước 31/12/2026. Ảnh: PT

Nếu như mùa tuyển sinh năm 2026, 15/2 là hạn công bố thông tin tuyển sinh của các trường thì năm nay, Bộ yêu cầu đẩy lịch công bố trước 31/12 để học sinh có phương án học tập và ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai rà soát, cập nhật danh mục khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên trong tháng 3/2027. Chậm nhất ngày 30/4/2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Bộ Công an và các địa phương hoàn thành việc rà soát, thử nghiệm đăng ký nguyện vọng trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến trước 17 giờ ngày 6/6/2027, thí sinh cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo và điểm tiếp nhận hoàn thành việc rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Với xét tuyển đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng (không giới hạn số lần) trên hệ thống từ 9 giờ ngày 1/7 đến 16 giờ 30 ngày 13/7/2027. Lệ phí xét tuyển trực tuyến yêu cầu nộp từ ngày 14/7/2027 đến 17 giờ ngày 20/7/2027.

Với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật, Bộ sẽ công bố điểm sàn trước ngày 9/7/2027. Các trường điều chỉnh và công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và website của trường trước 17 giờ ngày 10/7/2027.

Quy trình xử lý nguyện vọng diễn ra từ ngày 6/8/2027 đến 17 giờ ngày 10/8/2027. Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đợt 1 trước 17 giờ ngày 12/8/2027.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 16 giờ 30 ngày 19/8/2027. Từ sau 8 giờ ngày 20/8/2027 đến hết tháng 12/2027, các trường còn chỉ tiêu sẽ thông báo và tổ chức xét tuyển các đợt bổ sung.