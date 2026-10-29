Cơ sở chăn nuôi heo ở Ia Phí bị phạt 1,5 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được phản ánh của người dân về việc cơ sở chăn nuôi của bà Lại Thị Mừng (thôn 4, xã Ia Phí) phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Khu vực chăn nuôi heo của gia đình bà Mừng gây hôi thối. Ảnh: CTV

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị UBND xã Ia Phí cử lực lượng kiểm tra, xác minh. Ngày 15-10, UBND xã Ia Phí đã tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và làm việc với những cá nhân liên quan.

Qua đó, xác định cơ sở chăn nuôi của hộ gia đình bà Mừng thuộc khu vực được phép chăn nuôi theo quy định của địa phương. Bà Mừng có nuôi 36 con heo, gồm 8 con heo nái và 28 con heo thịt. Khu vực chuồng trại có diện tích 96 m2 với 4 hầm biogas, 1 bể chứa nước thải với hố đất không có nắp đậy.

UBND xã xác định tình trạng phát sinh mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi do vệ sinh chuồng trại và việc xử lý chất thải chăn nuôi chưa đảm bảo. Trên cơ sở đó, UBND xã đã xử phạt 1,5 triệu đồng với bà Mừng về hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến người xung quanh.

Đơn vị cũng yêu cầu cơ sở buộc thực hiện biện pháp khắc phục như thu gom, xử lý phân và nước thải chăn nuôi, không để nước thải tràn, xả trực tiếp ra mương thoát nước, đường giao thông và khu vực dân cư; vệ sinh, xử lý khu vực bị ảnh hưởng theo thực tế vi phạm.