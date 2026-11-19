Cán bộ, nhân viên Cơ sở Cai nghiện số 3 được hướng dẫn thực hiện các tình huống chữa cháy

Theo tình huống giả định, tại cơ sở xảy ra cháy, nổ, có nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến cán bộ, nhân viên và học viên. Lực lượng tại chỗ phát tín hiệu báo động, thông tin cho các bộ phận liên quan, huy động phương tiện chữa cháy; đồng thời hướng dẫn thoát nạn, đưa người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng phối hợp tìm kiếm, cứu người bị nạn, sơ cứu ban đầu, khoanh vùng và khống chế đám cháy.

Các lực lượng diễn tập phương án chữa cháy và đưa người bị nạn đến nơi an toàn

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ cơ sở thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy được trang bị, triển khai đội hình và phối hợp xử lý tình huống.

Phương án còn giả định 2 học viên lợi dụng lúc xảy ra cháy, nổ để bỏ trốn. Lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, truy tìm và đưa 2 học viên trở lại cơ sở theo kịch bản diễn tập.

Ban Tổ chức đánh giá kết quả của đợt diễn tập

Đánh giá kết quả diễn tập, Thượng tá Đỗ Văn Nhất, Trưởng Cơ sở Cai nghiện số 3 ghi nhận sự chủ động, phối hợp của các lực lượng. Hoạt động giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân viên rèn kỹ năng chỉ huy, xử lý sự cố ban đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn; duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó và tăng cường phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự tại cơ sở.