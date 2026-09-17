Cơ sở bánh mì Bin Bin bị phạt 100 triệu đồng và phải chịu chi phí điều trị cho 254 người bị ngộ độc

Theo quyết định, Hộ kinh doanh Bin Bin bị xử phạt về 4 hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cụ thể, khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy; không có đủ dụng cụ bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.

Cơ sở này còn chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh; sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên.

Vụ ngộ độc làm 254 người phải đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh Gia Lai quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của Hộ kinh doanh Bin Bin trong thời gian 4 tháng. Cơ sở này cũng phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị người bị ngộ độc.

Trước đó, như Báo Công an TPHCM đã thông tin, ngày 23/8, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại tiệm Bin Bin.

Đến 17h ngày 28/8, ngành y tế ghi nhận 254 người đến khám và điều trị. Các bệnh nhân sau đó ổn định sức khỏe, xuất viện, không có trường hợp tử vong.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 3 mẫu thực phẩm dùng kèm bánh mì gồm pate, khô gà và chả cá chiên đều nhiễm vi khuẩn Salmonella.