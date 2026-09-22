Cơ sở bán thuốc, dược liệu chưa phép phải dừng hoạt động

Qua kiểm tra, UBND xã xác định cơ sở do ông Vũ Văn Sự làm chủ, tại thôn Thượng Bì 2, có hoạt động bán lẻ thuốc thành phẩm, dược liệu.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định.

Ảnh minh họa.

UBND xã Yết Kiêu yêu cầu ông Sự dừng ngay toàn bộ hoạt động bán thuốc, dược liệu và các vật tư lĩnh vực y tế kể từ khi nhận được thông báo; chỉ được hoạt động trở lại sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, chủ cơ sở được yêu cầu chủ động liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động và giấy phép hành nghề theo quy định nếu có nhu cầu hoạt động.

Đồng thời phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh.

Trước đó, vào cuối tháng 6, cũng tại xã Yết Kiêu, hộ kinh doanh Trần Thị Thúy đã bị Sở Y tế thành phố phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động.