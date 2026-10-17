Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản TW: Hướng tới trung tâm sản phụ khoa hiện đại của khu vực

Tại buổi lễ khai trương Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản TW, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới quản trị, phát triển kỹ thuật cao, hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN.

Tham dự có Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố...

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đại biểu khai trương Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản TW. Ảnh: Thanh Hải

Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW, cho biết cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, TP Hà Nội có quy mô 300 giường bệnh nội trú, cơ cấu tổ chức gồm 17 khoa, 11 bộ phận, với 2.731 danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế phê duyệt.

Chính thức đón người bệnh từ ngày 4/8/2026, sau hơn hai tháng vận hành, cơ sở ghi nhận trung bình khoảng 300 lượt khám mỗi ngày, duy trì điều trị nội trú với 150 giường bệnh, thực hiện hơn 4.000 lượt xét nghiệm, tiếp nhận khoảng 20 ca sinh và từ 5–10 ca phẫu thuật phụ khoa mỗi ngày.

Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, những kết quả bước đầu cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh tại cơ sở mới, đồng thời tạo điều kiện để Bệnh viện mở rộng năng lực chuyên môn, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Thủ đô, các địa phương lân cận và người bệnh có nhu cầu điều trị chuyên sâu.

Được định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện tiên tiến, hiện đại và nhân văn, cơ sở 2 được đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị đồng bộ. Bệnh viện kiên định phương châm "Hai cơ sở – Một đội ngũ – Một chuẩn mực chuyên môn", bảo đảm thống nhất về chất lượng chuyên môn và quy trình chăm sóc người bệnh.

Theo mô hình vận hành này, người bệnh tại cơ sở 2 được tiếp cận đội ngũ chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao thông qua cơ chế luân phiên, phối hợp giữa hai cơ sở. Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm điều trị và chuẩn mực chăm sóc được kết nối, phát huy thống nhất trong toàn hệ thống.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực, Bệnh viện đẩy mạnh đổi mới quản trị, triển khai mô hình điều hành không giấy trên nền tảng số. Các văn bản chỉ đạo, hoạt động điều phối và mạng lưới cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế được kết nối, luân chuyển giữa hai cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm phối hợp đồng bộ, minh bạch và liên tục trong cung ứng dịch vụ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: Thanh Hải

Phát triển chuyên môn sâu, lấy người bệnh làm trung tâm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ câu chuyện người thân trong gia đình sinh non, từng đứng trước cơ hội sống rất mong manh nhưng được cứu sống nhờ trí tuệ, tài năng và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Từ trải nghiệm đó và sự gắn bó với những người làm trong ngành Y, Phó Thủ tướng bày tỏ sự thấu hiểu, trân trọng những cống hiến của đội ngũ thầy thuốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời. Trong đó, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo đảm an toàn cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và nâng cao chất lượng dân số có ý nghĩa chiến lược đối với hệ thống y tế và sự phát triển của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Bệnh viện Phụ sản TW trong suốt 71 năm qua. Việc đưa Cơ sở 2 được đầu tư chuyên sâu, hiện đại vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, góp phần mở rộng năng lực khám, chữa bệnh, phát huy vai trò bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Để phát huy hiệu quả cơ sở mới, Phó Thủ tướng đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng và an toàn người bệnh làm mục tiêu cao nhất. Dù hoạt động tại hai cơ sở, Bệnh viện phải bảo đảm vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp, không để có sự khác biệt về chất lượng điều trị và phục vụ.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, bệnh viện cần đặc biệt coi trọng y đức, văn hóa ứng xử, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ; đồng thời phát huy vai trò đầu ngành, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Thanh Hải

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý bệnh viện tập trung phát triển các lĩnh vực thế mạnh như y học bào thai, đông lạnh mô buồng trứng để bảo tồn chức năng sinh sản, hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh, điều trị thai kỳ nguy cơ cao và ung thư phụ khoa. Việc phát triển kỹ thuật cao phải gắn với hiệu quả điều trị thực chất, bảo đảm an toàn và khả năng tiếp cận dịch vụ của người bệnh.

Cùng với đó, bệnh viện cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế thực chất; tăng cường liên kết với các trung tâm y khoa, trường đại học và hiệp hội chuyên ngành uy tín trong nước, quốc tế; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đổi mới quản trị bệnh viện, đẩy mạnh chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, lấy dữ liệu, chất lượng và hiệu quả làm cơ sở điều hành; phát huy hiệu quả bệnh án điện tử, hệ thống quản lý thông minh và các nền tảng số phục vụ người bệnh.

Bệnh viện cần xác lập tầm nhìn đưa cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN, từng bước đạt chuẩn quốc tế về quản trị, công nghệ và chất lượng dịch vụ; nghiên cứu phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ngay từ cơ sở.

Để Cơ sở 2 hoạt động ổn định, hiệu quả và bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ chế vận hành, chuyên môn và chất lượng dịch vụ. TP Hà Nội cần phối hợp hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối và các dịch vụ thiết yếu, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận Bệnh viện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ tin tưởng Bệnh viện Phụ sản TW tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ, y đức và tinh thần tận tụy, đưa cơ sở 2 trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh chất lượng cao, an toàn, tin cậy của người dân.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW báo cáo kết quả hoạt động của Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản TW thời gian qua. Ảnh: Thanh Hải

Bảo đảm chất lượng thống nhất giữa hai cơ sở

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định việc đưa cơ sở mới vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Bệnh viện Phụ sản TW, là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, TP Hà Nội và nỗ lực của tập thể Bệnh viện cùng các đơn vị tham gia triển khai dự án.

Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện thống nhất định hướng tên gọi Bệnh viện Phụ sản TW cơ sở Kiều Phú, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với các bệnh viện tuyến Trung ương, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng Bệnh viện Phụ sản TW cần đáp ứng bốn tiêu chí: "Tiên phong, chất lượng, hiệu quả và nhân ái". Bệnh viện Phụ sản TW phải tiếp tục phát huy vai trò đầu ngành sản phụ khoa và sơ sinh, đi đầu trong tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đại biểu thăm hỏi sản phụ tại Cơ sở 2, Bệnh viện Phụ sản TW. Ảnh: Thanh Hải

Về chất lượng, Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm sự thống nhất về chuyên môn giữa các cơ sở, đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu, chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ. Về hiệu quả, cần khai thác tối đa cơ sở vật chất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đổi mới quản trị theo hướng chuyên nghiệp, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành cơ sở mới, Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Y tế để kịp thời tháo gỡ. Bộ Y tế sẽ tập trung sửa đổi Nghị định 96 liên quan đến hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh trước Tết, nhằm giải quyết các vướng mắc pháp lý đối với cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện Trung ương và địa phương.

Bộ trưởng đồng thời mong muốn Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan tin tưởng với truyền thống, kinh nghiệm và thế mạnh chuyên môn, Bệnh viện Phụ sản TW sẽ tiếp tục phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đại biểu cùng các y bác sĩ đang làm việc tại Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản TW Cơ sở 2. Ảnh: Thanh Hải