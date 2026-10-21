Cọ sát hay cọ xát, từ nào đúng chính tả?

Trong tiếng Việt, có những cặp từ chỉ khác nhau một dấu thanh hoặc một phụ âm nhưng lại khiến nhiều người băn khoăn khi sử dụng. ‘Cọ sát’ và ‘cọ xát’ là một trong những trường hợp như vậy.

Hai từ này có cách phát âm gần giống nhau, chỉ khác biệt ở phụ âm cuối của tiếng thứ hai. Vì vậy, việc dùng sai từ này xảy ra không ít. Sự nhầm lẫn do cách phát âm chưa chuẩn, dẫn đến chuyển từ văn nói sang văn viết cũng bị sai.

Cọ sát hay cọ xát đúng chính tả? (Ảnh minh họa)

Vậy theo bạn từ đâu mới đúng? Hãy để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.