Có sai phạm về PCCC trong vụ hỏa hoạn ở chung cư Carina

Lãnh đạo Công an TP HCM đã loại trừ nguyên nhân cháy chung cư Carina do phá hoại và khẳng định có sai phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Chiều 26-3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, xác nhận hiện Công an TP HCM đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra vụ cháy tại chung cư Carina. Đồng thời, phối hợp các cơ quan quận 8 đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự tại chung cư này.

Đáng chú ý, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết từ những thông tin thu thập được cho thấy có sai phạm về PCCC tại chung cư Carina. "Tất cả các chứng cứ được chúng tôi thu thập một cách khẩn trương, công bằng và nhanh chóng nhằm củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án" - đại tá Quang nói.

Chung cư Carina, nơi xảy ra vụ cháy

Về phát ngôn không loại trừ khả năng phá hoại gây nổ, cháy ở hầm xe mà thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP HCM - đặt nghi vấn tại cuộc họp báo ngay sau khi xảy ra vụ cháy, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết Công an TP HCM đã loại trừ khả năng này. Theo đó, qua trích xuất camera và những tài liệu chứng cứ khác, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ chiếc xe Attila ở tầng hầm nên loại trừ khả năng phá hoại.

Đến chiều 26-3, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang điều trị cho 11 nạn nhân của vụ cháy, trong đó có 1 chiến sĩ PCCC.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm một nạn nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận các nạn nhân sức khỏe đều tiến triển tốt. Riêng 3 nạn nhân bị phỏng hô hấp nặng hiện đã có thể nhận biết, sinh hiệu tốt.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khuya 23-3, ngọn lửa bùng cháy từ tầng hầm chung cư Carina đã làm ít nhất 13 người tử vong, hàng chục người phỏng hô hấp do hít phải khói độc.

Ít nhất 150 xe máy và 5 ô tô bị thiệt hại hoàn toàn và 10 ô tô khác bị cháy sém.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo TP HCM và các ban ngành đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân và toàn thể cư dân chung cư Carina.

Phạm Dũng