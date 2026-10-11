Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Giải Pickleball chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tham gia giải có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam nữ

Tham gia giải đấu, các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung thi đấu gồm: Đôi nam - nữ và đôi nữ. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra các đội xuất sắc nhất vào vòng trong. Trong trường hợp có các đội bằng điểm nhau, Ban Tổ chức xét thêm thành tích đối đầu và hiệu số thắng - thua để xếp hạng.

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam nữ

Ở vòng bảng và vòng tứ kết, các đội chỉ thi đấu 1 hiệp (đội nào đạt 11 điểm trước sẽ thắng). Từ vòng bán kết trở đi, các trận đấu diễn ra tối đa 3 hiệp (đội nào thắng 2 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm, sẽ giành chiến thắng chung cuộc).

Giải diễn ra trong 1 ngày. Ban Tổ chức sẽ trao cúp vàng, bạc, đồng cho các đội đạt giải Nhất, Nhì và Ba ở từng nội dung.