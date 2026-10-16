Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát động Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Sáng 16-10, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Dự lễ phát động có đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Trần Thu Mai phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thu Mai nhấn mạnh, những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh luôn nhận được sự đồng hành, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân. Qua nguồn lực vận động, từ năm 2025 đến nay, tỉnh đã xây mới, sửa chữa 3.637 căn nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ sinh kế, khám, chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người; tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng 66.350 phần quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Đồng chí Trần Thu Mai trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, sự đóng góp quý báu của các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn hơn 5.000 hộ nghèo, hơn 13.000 hộ cận nghèo và nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ cải thiện nhà ở, phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan tích cực ủng hộ, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, đặc biệt trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17-10 đến 18-11).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh.

Tại lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền gần 50 triệu đồng.

Mọi sự ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Khánh Hòa của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xin gửi về:

- Tiếp nhận qua tài khoản số 1226269999 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - Quỹ Vì người nghèo, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Chi nhánh Khánh Hòa hoặc trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, số 06 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang.

- Đầu mối thông tin tiếp nhận: Bà Nguyễn Thị Thúy Anh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, công tác xã hội (số điện thoại 0983149904).