Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức giao lưu thể thao

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương: Trung tướng Khổng Văn Minh; Thiếu tướng Đặng Văn Long, Trưởng ban tổ chức giao lưu; đại diện thủ trưởng các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, vận động viên và cổ động viên.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cùng các đại biểu dự giao lưu thể thao.

Thiếu tướng Đặng Văn Long phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đặng Văn Long nhấn mạnh: Trải qua 65 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, ngành Kiểm tra đảng trong Đảng bộ Quân đội luôn giữ vững, phát huy bản chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu, vận động viên chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại luôn được Đảng ủy, thủ trưởng Cơ quan quan tâm, đẩy mạnh. Chương trình giao lưu thể thao lần này là hoạt động thiết thực hướng tới Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, cổ vũ phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ. Đây cũng là dịp để cán bộ các cơ quan, đơn vị giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, tạo động lực tinh thần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu.

Để hoạt động đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Đặng Văn Long đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ, quy chế của Ban tổ chức và kỷ luật Quân đội; thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hấp dẫn. Đối với tổ trọng tài, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, công tâm, trung thực, chính xác. Lực lượng phục vụ và cổ động viên bảo đảm tốt các điều kiện kỹ thuật, an ninh, an toàn; cổ vũ nhiệt tình, tạo không khí ngày hội thể thao sôi nổi, thắm tình đồng chí, đồng đội.