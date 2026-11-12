Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng: Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo buổi lễ.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Các đại biểu dự buổi lễ.(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cho biết, công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội là một bộ phận của công tác kiểm tra của Đảng, giữ vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Đảng đã xác định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, từng bước hình thành và phát triển tổ chức đảng trong Lực lượng vũ trang nhân dân; hình thành công tác kiểm tra và vấn đề kỷ luật đảng trong Đảng bộ Quân đội sau này.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, để bảo đảm sự thống nhất về hoạt động công tác kiểm tra, kỷ luật trong toàn Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, ngày 13/11/1961, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về một số vấn đề tổ chức Đảng trong Quân đội, trong đó nhấn mạnh cần tổ chức Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng trong Quân đội theo đúng những quy định về quyền hạn, nhiệm vụ và cách làm của Ủy ban Kiểm tra ghi trong Điều lệ Đảng. Từ đây, Ủy ban Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội được tổ chức, thành lập theo hệ thống dọc từ Quân ủy Trung ương đến cấp Trung đoàn và tương đương. Ngày 13/11/1961 đã trở thành Ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện cả về hình thức tổ chức và nội dung hoạt động; làm cho công tác kiểm tra ở các cấp hoạt động đúng với chức năng, nhiệm vụ đã được Điều lệ Đảng quy định, thường xuyên bám sát các nhiệm vụ trong từng thời kỳ để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bằng công sức, trí tuệ, tâm huyết và sự tận tụy với công việc, các thế hệ cán bộ, nhân viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, giữ vững tính đảng, công minh, chính xác”. Với những thành tích đã đạt được, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và nhiều cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Quân đội đã được Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội suốt 65 năm qua; luôn trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần quan trọng vào việc khắc phục và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất của các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội; tăng cường sức mạnh chiến đấu và chất lượng tổng hợp của Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan và niềm vui chung của ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội thực hiện tốt một số nội dung quan trọng.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc lý luận, đường lối, chủ trương của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3, Trung ương 4 khóa XIV, trọng tâm là Nghị quyết số 05 ngày 7/4/2026 và Quy định số 225 ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương. Chuyển trọng tâm từ “xử lý vi phạm” sang “phòng ngừa, kiểm soát quyền lực từ sớm, từ xa”; thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhất là nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Thứ hai, nâng tầm công tác nghiên cứu, tham mưu; chú trọng xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định, quy trình của Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Kịp thời phát hiện, nhận diện những bất cập, vấn đề mới, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất hoàn thiện văn bản, quy định của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; kiểm tra, giám sát từ khi mới triển khai thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vi phạm mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Quán triệt thực hiện “2 kiên định”, “2 đẩy mạnh”, “2 ngăn ngừa”, phương châm “6 rõ”, “7 dám” và 4 định hướng chiến lược trong xây dựng Quân đội giai đoạn mới. Kiểm tra, giám sát phải góp phần kiến tạo, thúc đẩy phát triển, phát hiện, bảo vệ những nhân tố mới, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ tư, cùng với tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới. Coi trọng nắm tình hình cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để sớm cảnh tỉnh, phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trên cơ sở tổ chức, biên chế mới đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua, lựa chọn kỹ cán bộ về Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu, mẫu mực về phẩm chất, năng lực.

Cán bộ kiểm tra phải nắm vững đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, “vừa hồng, vừa chuyên”, có “tâm trong, trí sáng”, tinh thông nghiệp vụ, tư duy độc lập, xử lý linh hoạt, chính xác nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; có dũng khí đấu tranh với sai phạm, tiêu cực, chính trực, chí công vô tư. Thực hiện đúng nguyên tắc, cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội; có động cơ trong sáng, tâm huyết, trách nhiệm, mẫu mực trong công tác và cuộc sống.

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; từng bước chuyển từ phương pháp truyền thống sang kiểm tra, giám sát trên hệ thống dữ liệu. Đồng thời, chăm lo xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết, thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Sỹ Thanh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.