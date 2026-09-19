Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TPHCM mang 'Vầng trăng kết nối - lan toả yêu thương' đến học sinh vùng sâu

Hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình thiết thực của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2026), 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và các ngày lễ lớn trong quý III, quý IV/2026.

Đây đồng thời là hoạt động nằm trong mô hình “Dân vận khéo” năm 2026 của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP về “Vận động cán bộ, chiến sĩ và mạnh thường quân chăm lo cho lực lượng An ninh cơ sở; trang bị thiết bị học tập và rèn luyện sức khỏe cho học sinh tại địa bàn vùng sâu, vùng xa”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong CATP.

Đại diện Cơ quan UBKT Đảng uỷ CATP cùng nhà tài trợ trao tặng những phần quà ý nghĩa đến với các em học sinh

Từ việc khảo sát thực tế nhu cầu của nhà trường, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ giếng khoan dầu khí PVD triển khai công trình “Lắp đặt cột cờ và thiết bị thể dục thể thao ngoài trời” tại Trường Tiểu học Suối Kiết - Phân hiệu Suối Sâu.

Công trình có tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng, được vận động từ cán bộ, chiến sĩ và mạnh thường quân, trong đó có sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Dịch vụ giếng khoan dầu khí PVD. Các hạng mục được triển khai nhằm hỗ trợ nhà trường có thêm điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể và rèn luyện thể chất cho học sinh trong năm học mới 2026-2027.

Những món quà ý nghĩa mang theo hương vị Trung thu gửi đến các em thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng

Không chỉ trao tặng một công trình phục vụ nhu cầu trước mắt, hoạt động còn hướng đến việc tạo dựng môi trường học tập, vui chơi và rèn luyện thuận lợi hơn cho các em học sinh tại địa bàn vùng sâu. Từ những thiết bị thể dục thể thao ngoài trời, các em có thêm không gian vận động sau những giờ học; cột cờ mới cũng góp phần tạo cảnh quan khang trang, phục vụ các hoạt động tập thể, giáo dục truyền thống của nhà trường.

Cùng với việc bàn giao công trình, chương trình “Vầng trăng kết nối - lan tỏa yêu thương” được tổ chức, mang đến không khí vui Tết Trung thu ấm áp cho các em học sinh. Những phần quà, sự quan tâm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ cùng các mạnh thường quân đã góp phần đem đến cho trẻ em vùng sâu một mùa Trung thu thêm nhiều niềm vui.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Thông qua chương trình, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP mong muốn kịp thời tạo điều kiện để Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tốt hơn các hoạt động giáo dục và hoạt động thể chất cho học sinh; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan UBKT Đảng ủy nói riêng và lực lượng CATP nói chung.

Theo Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP, việc triển khai công trình tại Trường Tiểu học Suối Kiết - Phân hiệu Suối Sâu là một nội dung trong mô hình “Dân vận khéo” được Chi bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP triển khai trong năm 2026.

Bàn giao các công trình cột cờ và thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại Trường Tiểu học Suối Kiết - Phân hiệu Suối Sâu

Mô hình được xây dựng với mục tiêu vận động cán bộ, chiến sĩ và các mạnh thường quân cùng chung tay chăm lo cho lực lượng An ninh cơ sở, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị học tập, rèn luyện sức khỏe cho học sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Từ chủ trương đó, các hoạt động dân vận được đơn vị triển khai theo hướng lựa chọn những phần việc cụ thể, xuất phát từ nhu cầu thực tế của cơ sở. Bên cạnh công trình tại Trường Tiểu học Suối Kiết - Phân hiệu Suối Sâu, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP còn vận động, đóng góp kinh phí thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng các hoạt động nghĩa tình hướng về cộng đồng.

Các em nhỏ hân hoan giao lưu tại chương trình

Điểm đáng chú ý của mô hình là tinh thần tự giác, tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia công tác dân vận. Mỗi phần việc không chỉ mang giá trị hỗ trợ vật chất mà còn góp phần đưa cán bộ, chiến sĩ đến gần hơn với nhân dân, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, nơi một sự quan tâm đúng lúc có thể tạo thêm động lực cho người dân và các em nhỏ vươn lên.

Khu công trình rèn luyện thể thao tại khuôn viên trường

Món quà ý nghĩa dành tặng cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu 2026

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” Việc tổ chức trao tặng công trình tại Trường Tiểu học Suối Kiết - Phân hiệu Suối Sâu cũng là một trong những hoạt động được Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP xác định nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong CATP. Nếu “Kỷ luật nhất” được thể hiện qua việc tổ chức, triển khai công trình đúng kế hoạch, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; “Trung thành nhất” được cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm, tận tụy thực hiện nhiệm vụ, thì “Gần dân nhất” được thể hiện rõ qua việc chủ động tìm đến những địa bàn còn khó khăn, lắng nghe nhu cầu thực tế và chung tay giải quyết những vấn đề thiết thực đối với người dân. Từ một công trình dành cho học sinh vùng sâu, tinh thần “Gần dân nhất” được cụ thể hóa bằng những việc làm rất cụ thể: khảo sát nhu cầu của nhà trường, vận động nguồn lực xã hội, đầu tư trang thiết bị phục vụ việc học tập, rèn luyện thể chất và tổ chức một chương trình Trung thu dành cho các em. Đây cũng chính là cách để phong trào thi đua “Ba nhất” gắn với công tác dân vận, để mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn chủ động tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an TPHCM gần gũi, trách nhiệm và luôn hướng về nhân dân. Với Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP, những công trình, phần việc như tại Trường Tiểu học Suối Kiết - Phân hiệu Suối Sâu được xác định không phải là hoạt động đơn lẻ mà là một phần trong quá trình xây dựng và triển khai mô hình “Dân vận khéo” năm 2026. Qua đó, tinh thần tự giác, tự nguyện tham gia công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa phong trào thi đua “Ba nhất” đi vào thực chất bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu tính nhân văn.